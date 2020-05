Milojko (75) na koljenima molio Milijanu: 'Želim biti s tobom...'

Milojko Božić danas slavi 75. rođendan. Zaželio je samo jednu želju, a to je da se pomiri sa svojom suprugom Milijanom (23). No, ona se izjasnila kako cijelu situaciju više ne može podnijeti te da nema nikakvu namjeru pomiriti se s njim.

No, Božić nije htio odmah odustati pa ju je za oproštaj i pomirenje molio na koljenima.

- Skloni se, Milojko. Ne trebaš mi više. Zaboravi na mene. Nećemo se nikada pomiriti, već sam donijela odluku - odbrusila mu je Milijana.

Nakon toga, on je odustao i rekao:

- Dobro, ako ti tako želiš, to je onda okej.

Milojko i Milijana najkontroverzniji su par na Balkanu, a njihove svađe uzele su maha kada je Milijana prevarila Milojka s bivšim robijašem, Nemanjom Stamatovićem Žapcem. No, Božiću je, čini se, i dalje stalo do supruge unatoč prevarama.

Međutim, Milijana i dalje ne želi čuti za svog supruga. Milojko je nedavno sam priznao kako među njima zapravo više niti nema strasti.

- Plakao sam zbog nje. Ona se tako ponašala. Znaš što Milijana, imao sam mnogo žena u životu, ti to nikad nećeš dostići. Nije ona mlada, ima dosta iskustva. Nju sam shvaćao kao dijete, savjetovao sam je da ne radi ništa... Nema tu strasti - rekao je Milojko.

I dok su neki mislili da se Milijana udala za supruga zbog njegovog imovinskog stanja, natjecateljica reality showa priznala je da to nije tako. U razgovoru sa sustanarkom Natašom, otkrila je kako joj se Milojko doista i svidio.

- Ma ne, nema to veze s novcem. Sviđao mi se baš. Ne treba me nitko osuđivati. Tako sam htjela i tako je i bilo - odgovorila je Milijana na pitanje 'je li se zbog novaca udala za Milojka'. S druge strane, njezin suprug nedavno je izjavio kako ga je Milijana natjerala na ženidbu.

Milijani njegove riječi ne padaju teško, a kako je sama nedavno istaknula, ne želi biti ovisna o muškarcima.

- Planiram se udati u 2020. i sebi kupiti stan. U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u realityju. Milojko i ja ne razgovaramo, ali vidim da je ljubomoran. Sigurno mu nije bilo lako kad je gledao kako Žabac i ja vodimo ljubav na metar od njega u spavaćoj sobi. Iskreno, ne zanima me kako on sve to podnosi. Vidim da je živ, to je valjda najbitnije - kaže Milijana.