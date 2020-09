Milojko o novoj ljubavi nakon prekida s Milijanom: 'Ispunjen sam, sreća je u malim stvarima'

Milijana i Milojko složili su se kako je razvod za njih najbolje rješenje. Nakon što su se razdvojili nije dugo trebalo da nađu nove ljubavi, no oboje su još tajnoviti po tom pitanju

<p>Najkontroverzniji par na Balkanu, <strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75), ne prestaju intrigirati svojim odnosom. Najprije su uzburkali javnost nakon što su stupili u vezi unatoč velikoj razlici u godinama, a nakon toga prevarama i svađama u srpskom realityju 'Parovi'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana varala Milojka pred kamerama</strong></p><p>Milijana je supruga više puta prevarila u realityju i to pred njegovim očima. Složili su se kako je razvod najbolje rješenje, a sada odvojeno vode svoje živote.</p><p>Milijana uživa u mladosti, a nedavno je priznala kako je u njezin život ušao novi muškarac. No nije željela otkriti o kome je riječ, niti bilo koje detalje.</p><p>A za njom ne zaostaje niti Božić.</p><p>- Milojko je zaljubljen u susjedu koja brine o njemu otkad on nije sa Milijanom. Veseo je, uopće ga ne zanima Milijana. Želi joj sreću, papire za razvod će joj potpisati sa zadovoljstvom - rekao je strogo pouzdan izvor, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3535993/sok-jos-se-nije-razveo-od-53-godine-mladje-milijane-milojko-bozic-se-ponovo-zeni-evo-ko-mu-je-sad-ukrao-srce">Kurir</a>.</p><p>I Božić je pomalo tajnovit što se tiče nove ljubavi, no kratko je otkrio kako je sada napokon zadovoljan.</p><p>- Samo ću vam reći da sam ispunjen i zadovoljan, uživam, a sreća je u malim znacima pažnje - rekao je Milojko za <a href="https://www.alo.rs/vip/parovi/milojko-prvi-put-o-raskidu-sa-milijanom-pa-otkrio-koliko-uziva-u-novoj-ljubavi/344245/vest" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p>Milojko je već ranije govorio kako će se o papirima za razvod pobrinuti čim izađe iz realityja. Milijana se složila s tom odlukom.</p>