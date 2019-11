Milojko pobjesnio: Ulovio ženu u vrućoj akciji s ljubavnikom...

Milijana Božić (21) više ne krije svoju zaljubljenost u bivšeg robijaša Nemanju Stamatovića Žapca. Milijana mu se svakodnevno, u reality showu 'Parovi', baca u zagrljaj te ga ljubi i tako daje do znanja da ju baš i nije briga za 53 godine starijeg supruga Milojka.

Foto: screenshot Happy TV

Tako ih je Milojko nedavno uhvatio kako se ljube ispred kupaonice, pa je svojoj supruzi dao 'dopuštenje' da se slobodno ode tuširati s Žapcem. Milijana je zatim ušla ljubavniku pod tuš, no nedugo poslije Milojko ju je izvukao van.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pa ti si rekao da uđem, pa sam ušla - kratko mu je rekla Milijana smijući se. Iako je Žabac na kratko izašao iz reality showa, čini se kako iskre nisu prestale frcati između ovog čudnovatog para. Žapcu ne smeta što je Milijana u braku, a očito to ni njoj ne smeta.

- Moji osjećaji nisu se promijenili, možda su i jači, sretna sam što sam ga vidjela, ali mu i dalje ne vjerujem. Mislim da se on samo igra. Sve to dobro izgleda, ali sam svjesna da je nemoguće ono što on priča. Plakala sam zbog njega u Tajnoj sobi. Plakala sam kada sam mislila da se neće vraćati - rekla je Milijana o odnosu s bivšim robijašem.

Foto: screenshot Happy TV

Iako nemaju problem ljubljenja pred kamerama, Milijani i Žapcu trenutno najveći problem predstavlja to što ne mogu spavati jedno pored drugog.

- Želim spavati u krevetu do Milijane - izjavio je Žabac, a Milijana mu je na to odgovorila kako joj suprug to ne da. U to se sve upetljao Milojko koji joj je poručio da može raditi što god želi jer je njihova priča završila.

- Nemoj me više uzrujavati, lice mi je blijedo, imam i i neku alergiju, sve od stresa. Ne znam što mi se događa s tijelom. Osjećam se tako umorno - rekla mu je Milijana.

Foto: screenshot Happy TV

- Zovi doktora, ja ti tu ne mogu pomoći. Malo manje se šminkaj jer će te tvoj dečko Žabac ostaviti kad mu dosadiš - zaključio je 74-godišnji Milojko.

POGLEDAJTE VIDEO: