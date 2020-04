Milojku je pozlilo, pao na pod: Hitno su ga odvezli u izolaciju

U kontroverznom realityju 'Parovi' ukućani su sinoć imali zabavu koju su priredili u čast Slađane Petrović kojoj je bio rođendan. Zbog toga im je bio dozvoljen i alkohol kako bi se opustili.

No, nitko nije očekivao kako će to izazvati napad agresije kod Milojka Božića (74). Mnogi ukućani su se složili kako on u zadnje vrijeme sve više pokazuje svoju 'tamnu' stranu. Pokušao je ukrasti pivo drugim ukućanima, no nije mu pošlo za rukom.

Nije se završilo na otimanju pive, već i na grubim riječima, čak i pokazivanju golih stražnjica. Kad su došli po Milojka, želeći ga odvesti u izolaciju, srušio se na pod. Ukućani su komentirali kako je to gnusno i ružno za čovjeka njegovih godina.

Između ostalog, Milojka su ukućani prije mjesec dana prozvali najdosadnijom osobom u realityju. A njegove svađe sa svojom suprugom, Milijanom Božić (22), ne jenjavaju. Nedavno su raspravljali oko liste 'švalera' mlade Milijane koji isprva nije htjela priznati da postoji. Međutim, njezin Milojko je krenuo u napad i provocirao je, a ona mu je odbrusila kako je krajnje vrijeme da je ostavi na miru.

- Je li istina ono što tvrdi Milojko, da si imala 32 ljubavnika pored njega? - pitala ju je voditeljica Vendi.

- Milojko standardno fantazira i izmišlja, naročito ovih dana. Tek sad ću ih početi mijenjati, neka zapamti. I ostavi me na miru - odrješita je bila Milijana.

