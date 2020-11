Minea promijenila imidž, nova frizura potaknula je komentare

Pjevačica i voditeljica nedavno je promijenila frizuru, zbog čega je dobila puno komplimenata. Sada je izazvala raspravu ispod svoje fotografije. Njezinim pratiteljima nije jasno kako Minea još uvijek 'solira'

<p>Pjevačica i voditeljica <strong>Renata Minea Končić</strong> (43) prešla je četrdesete, no jednom je prilikom rekla kako godine koje slijede gleda s pozitivom. Osim toga, i dalje se može pohvaliti zavidnom linijom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Mineom</strong></p><p>Na društvenim mrežama voli isticati obline. Zadovoljna je i i ponosna na svoju liniju, u vrijeme kad svijetom 'vladaju' sve mršaviji modeli. A nedavno je promijenila i frizuru. Plava, valovita kosa, godinama je bila njezin zaštitni znak. No Minea je nedavno skratila kosu i stavila šiške.</p><p>Na račun toga dobila je brojne komplimente, a za posljednje dvije objave na Instagramu pozirala je u Samoboru. Pratitelji su joj u komentarima poručili kako izgleda sve mlađe. </p><p>- Svakim danom si sve ljepša. Predivna si - poručili su joj.</p><p>Na jednoj je fotografiji pozirala uz klupicu te napisala kako je ta klupica stvorena za dvoje. Tom je objavom izazvala raspravu svojih pratitelja koji su je pitali o njezinom ljubavnom statusu. Nije im jasno kako je Minea trenutačno 'solo'.</p><p>- Da, klupa je za dvoje. Gdje je on? Ne znam zašto je takva ljepotica sama. Volio bih sjediti s tobom na toj klupi, ali znam da nisam jedini - pisali su joj.</p><p>No, Minea je misteriozna kada je u pitanju njezin ljubavni život. Na spomenute komentare nije odgovarala. No ranije je za Reflektor otkrila kako u njezinom životu uvijek postoji poseban muškarac.</p><p>- Ljubav je ono što nas jača, diže i daje nam krila... Barem je kod mene tako. Ljubav dolazi u više oblika i sa različitih strana, a ja mogu reći da sam ispunjena po svakom pitanju - ispričala je pjevačica i voditeljica.</p><p> </p><p> </p><p> </p>