Minea: 'U mom životu uvijek postoji poseban muškarac...'

<p>Pjevačica i voditeljica IN magazina,<strong> Minea</strong> (42), otkrila je što su joj donijele četrdesete. </p><p>- Medalja uvijek ima dvije strane, no u ovom slučaju iskreno mogu reći puno lijepoga. Činjenica je da mi definitivno nije jasno gdje su proletjele sve te godine, no na one koje tek slijede gledam s pozitivom i otvorena srca - rekla je za Reflektor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže kako prihvaća sebe takvu kakva jest.</p><p>- A u pozitivnom kontekstu vješto 'iskorištavam' iskustvo, mudrost, znanje i sve što su mi donijele protekle godine - objasnila je.</p><p>Naglasila je da, bez obzira na brojke, u njoj i dalje postoji dijete koje nikako ne želi otići.</p><p>- Ali ga niti ne tjeram. Mislim da me upravo to dijete i ta pozitiva čine takvom kakva jesam - poručila je.</p><p>Kada je u pitanju njezin ljubavni život, Minea je misteriozna.</p><p>- U mom životu uvijek postoji poseban muškarac. Ljubav je ono što nas jača, diže i daje nam krila... Barem je kod mene tako. Ljubav dolazi u više oblika i sa različitih strana, a ja mogu reći da sam ispunjena po svakom pitanju - zaključila je.</p>