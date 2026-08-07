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SPASILI IH ZRAČNI JASTUCI

Minnie Driver je ozlijeđena u teškoj nesreći: 'Preživjeli smo. Još sam u šoku i stalno plačem'

Piše Magdalena Mucić,
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Minnie Driver je ozlijeđena u teškoj nesreći: 'Preživjeli smo. Još sam u šoku i stalno plačem'
Foto: Instagram
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Glumica je u autu bila s kolegom glumcem Benom Homewoodom kada je drugi automobil pri velikoj brzini uletio u raskrižje i udario u njihovo vozilo. Oboje su prevezeni u bolnicu, a Minnie je zadobila istegnuće vrata.

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Hollywoodska glumica Minnie Driver (56) objavila je video na svom Instagram profilu u kojem je ispričala kako je imala tešku prometnu nesreću na seoskoj cesti blizu Pariza. U autu je bila s kolegom glumcem Benom Homewoodom kada je drugi automobil pri velikoj brzini uletio u raskrižje i udario u njihovo vozilo. Oboje su prevezeni u bolnicu, a Minnie je zadobila istegnuće vrata. Nakon povratka u Veliku Britaniju na društvenim je mrežama objavila video u kojem nosi šancov ovratnik.

- Razlog što nisam mrtva je automobil u kojem smo se vozili. Bili smo u malenom modelu Kia EV2. Nikada prije nisam doživjela prometnu nesreću, ali zračni jastuci koji štite iz svih smjerova spasili su nam živote. To što se cijeli automobil nije zgužvao i smrskao nas je zasluga njegova dizajna, što je iskreno nevjerojatno - rekla je glumica.

Foto: Instagram

- Ispričavam se zbog filtera na videu, ali bez njega izgledam grozno. Čak me ni pas nije htio pogledati - našalila se Minnie i ispričala što se dogodilo, naglasivši da nisu oni krivi za nesreću.

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-  Prije nekoliko dana doživjela sam jako tešku prometnu nesreću s prijateljem Benom i nekako smo uspjeli izvući živu glavu. Zapravo, nismo izašli iz auta, ispuzali smo iz njega, ali preživjeli smo. Da bude jasno, nismo mi krivi. Drugi automobil nije stao na raskrižju i velikom je brzinom udario u naše vozilo. Dobro sam. Imam istegnuće vrata, još sam u šoku i stalno plačem, ali oporavit ću se - kazala je glumica i priznala da joj je psihički posebno teško jer iznova proživljava trenutak nesreće.

Foto: Instagram

- Moj mozak stalno ponovno proživljava nesreću, što je jako teško, ali čini se da je to dio procesa suočavanja. I plačem, a to mi zapravo pomaže. Hvala mojim prijateljima, obitelji, kolegama s posla, a posebno mom prijatelju Benu i njegovoj obitelji. Volim vas - napisala je uz objavu te se zahvalila vozaču koji je stao i pomogao im prije dolaska hitne pomoći, ali i vozaču koji je samo produžio dalje. 

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