Minnie Driver o smrti Matthewa Perryja: 'On je bio kao svjetlo, a njegova bol bila je velika...'

Glumica Minnie Driver (53), zvijezda filma 'Good Will Hunting', prisjetila se preminulog Matthewa Perryja dva mjeseca nakon njegove smrti. Zajedno su glumili u kazališnoj predstavi 'Sexual Perversity in Chicago'. Za The Guardian je napisala esej te opisala glumca kao zabavnog i lakog za voljeti.

- Jedna stvar o njemu je taj da je bio kao svjetlo. Bio je jedan od onih ljudi zbog kojih su se drugi osjećali dobro. Nije nikoga uvukao u svoju tugu i bol, a sada znam da je njegova bol bila velika - rekla je glumica. Minnie je pročitala i njegove memoare te rekla kako joj je bilo izrazito teško čitati ih.

- Morala sam prvo odložiti knjigu i onda sam je kasnije ponovno podigla. Patio je toliko da je to nepodnošljivo - napisala je. Glumac joj je rekao da je na neki način 'istjerao svoje demone' kad je objavio knjigu. 'Nevjerojatno sam zahvalna što je svjedočio tome koliko su ljudi voljeli tu knjigu i njega izvan Prijatelja', napisala je Driver.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE

Minnie je pričala i o njihovom vremenu koje su proveli u Londonu. Napisala je da je uživao u 'osvajanju' Londona s njom te se prisjetila ljeta u Hyde Parku. Tamo su jeli sladoled, a u Wimbledonu su gledali teniske mečeve. Dodala je i da se Perry tada odmorio od uloge Chandlera.

- Znao je da ga Prijatelji nikada neće pustiti. Dio Matthewove unutarnje borbe bilo je to što je bio tako poistovjećen s ulogom koja mu je također bila draga - onom u kojoj je bio tako dobar. Ali to ga je i držalo na određenom mjestu. Također mislim da, ako se borite s ovisnošću i imate ovaj neobičan život u kojem vas ljudi toliko vole, uvijek je teško pomiriti se s mogućnošću svoje pogreške - napisala je.

Perry je preminuo 28. listopada u svom domu u Los Angelesu. Nedavno je otkriveno da je preminuo zbog posljedica konzumiranja ketamina i utapanja.

Glumac je otvoreno pričao o svojoj borbi s ovisnošću, a detalje je otkrio u svojim memoarima 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thin: A memoir'.