Mirjana Majurec: 'Ma opet ću pobijediti tumor, ja sam lavica'

Mirjana Majurec (66) vodi novu borbu s karcinomom. Opet je metastazirao i nakon odluke liječničkog tima Minja je završila na Radiokirurgiji u Svetoj Nedelji. Kod kuće se odmara i oporavlja...

- Jako sam umorna, to stvarno iscrpljuje. Imam i nuspojave, prva dva dana imala sam treskavicu, kao kod gripe. Ide nabolje, samo da me taj umor prođe – ispričala nam je Majurec.

Borbu s karcinomom dojke glumica vodi od 2010. Prošle godine u ožujku su se pojavile metastaze, ali ih se 'riješila'. Ovoga ljeta razmišljala je o povratku glumi, rekla je da je vratila energiju i spremna je raditi. No bolest ju je opet natjerala na borbu.

Foto: Borna Filić/Pixsell

- Tim onkologa na čelu s mojom doktoricom koja me prati, Tajanom Silovski, odlučio je da krenem na radiokirurgiju. Ima toliko metoda da čovjek ni sam nije pametan za što se odlučiti. Vjerujem da su dobro odlučili. Za tri mjeseca moram na kontrolu, a do tada slijedi normalno liječenje - rekla je Minja.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

U glasu joj se čuje da je umorna, i od liječenja i od borbe koju vodi već godinama. No optimizam je ne napušta.

- Pa kad nemam izbora. Ja sam lavica i izborit ću se za još jednu pobjedu. Moram tako razmišljati, nema mi druge - rekla nam je Majurec.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Kaže da je zahvalna i HZZO-u koji joj je omogućio radiokirurgiju. Bez te pomoći ovaj tretman ne bi bio moguć.

- Liječenje je stvarno skupo, pa ja sam u ovih osam godina, koliko traje ova borba, već sve rasprodala. U ovoj državi se ne smiješ razboljeti - rekla je Majurec.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Otkrila je i da su je pripremali za ovaj tretman.

- Pripremali su me kako će sve biti prije mjesec dana. I na nuspojave, pa mi je ipak lakše. Inače, taj stroj izgleda kao svemirski brod. Imala sam povez oko očiju da ne vidim sve to, bilo me je strah. Teško je jer moraš biti jako miran oko sat vremena, ne smiješ se zakašljati, ne smiješ se pomaknuti - opisala je Majurec.

S njom je na tretmanu bio bivši Dinamov nogometaš, jedan od najboljih u povijesti maksimirskog kluba, Marko Mlinarić (58).

- On me vozio i bio sa mnom dok je to trajalo. Sad me pazi i živi sa mnom naš sin Ivan. Puno mi znači podrška bliskih ljudi i prijatelja, bez njih bih sve ovo puno teže izdržala - rekla je Minja.

Foto: Facebook

Vjeruje kako će joj se opet popraviti zdravstveno stanje kao i prije nekoliko mjeseci. Osim liječenja pod paskom doktorice Tajane Silovski, tu je i iscjelitelj Zoran Bračika.

- Za njega mi je rekla kolegica Ankica Dobrić. Krenula sam kod njega i metastaze su se nakon dva mjeseca smanjile za 50 posto. Tad je liječnički konzilij odlučio da ne moram na operaciju. Svaka tri mjeseca idem i na magnet, a sve radim u dogovoru s liječnicima - ispričala nam je Majurec.

Sa sinovima, Ivanom i Lukom Vidovićem, kojeg je dobila u braku s pokojnim glumcem Ivicom, u početku nije pričala o bolesti, skrivala ju je od njih.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Kad je zbog liječenja i kemoterapija počela gubiti kosu, stavila je periku.

- Lukina bivša cura Sanja me je ošišala na ćelavo i stavila sam si periku koja je bila kao moja kosa. Plakala je dok me šišala, a ja sam se smijala - otkrila nam je.

Mirjana je rođena u Splitu pa je sedam godina živjela u Đurđevcu, dok se nisu preselili u Zagreb, u podstanarski stan u Draškovićevoj ulici. Glumila je odmalena, a za Akademiju ju je spremao Zlatko Vitez. Na drugoj godini dobila je stipendiju Gavelle.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Kosta Spajić me je brzo primijetio i dao ulogu u Držićevu ‘Skupu’. Počela sam dobivati nagrade i velike uloge. U to doba sam upoznala i Ivicu Vidovića – rekla je Majurec. Gledala ga je u predstavi i poslije su se sreli u kazališnom kafiću. Kaže da je to bila ljubav na prvi pogled, a vjenčali su se 1975. godine. Nakon četiri godine dobili su sina Luku, no brak nije izdržao. I drugom je “kumovalo” kazalište. Tadašnji trener Dinama Ćiro Blažević odveo je momčad na predstavu.

- Čula sam da se ‘jedan mali raspituje za mene’. Poslije smo se našli i zaljubili se - ispričala je Minja.