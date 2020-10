Mirjana pretjerala s količinom hrane, pobjedu odnijela Jelena

U posljednjoj ovotjednoj emisiji showa kuhala je Mirjana. Ostali kandidati rekli su kako je napravila previše hrane te da je ovo bila večera za tridesetak ljudi. No dobila je i pohvale, ali pobjedu nije odnijela

<p>U mjestu Polje završava krčki tjedan u 'Večeri za 5 na selu', gdje je ostale kandidate ugostila simpatična gospođa <strong>Mirjana</strong>. Ta rođena Međimurka koja već 21 godinu živi na Krku za njih je pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela Falaček Međimurja/Bormeš je fino, glavnog jela Med Murom i Dravom te deserta Naj mi testo trljockati. Opuštena ekipa stigla je kod Mirjane, koja ih je dočekala s aperitivima i sviračem na mandolini!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>- Tako nešto još nisam čula i jako mi se svidjelo - rekla je Jelena, a domaćica nije prestala s iznenađenjima zato što im je uz piće poslužila i kanapee od čvaraka!</p><p>- Bio je pogođen odabir rakije i kanapea - komentirao je Bojan, a i ostali natjecatelji bili su oduševljeni Mirjaninim srdačnim dočekom.</p><p>Hladno predjelo goste je već čekalo za stolom, a gostima se svidjelo što je Mirjana poslužila meso s tiblice - tradicionalnu međimursku platu. Nakon hladnog uslijedilo je toplo predjelo - juha od bundeve u bundevi!</p><p>- Bilo je savršeno. Poznajem takve stvari i bilo je jako lijepo pripremljeno - rekla je Jelena, a Jana dodala:</p><p>- Juha je bila fina. Baš onako nježnog okusa, jedino mi je falilo još par kapljica bučina ulja.</p><p>Ivan je bio iznenađen što su poslužena dva predjela.</p><p>- Juha nije predjelo, bio bih zadovoljniji da je bilo jedno predjelo zato što je ovo bilo previše.</p><p>Uslijedila je prava gozba za glavno jelo - kotlovina s vratinom, butom i piletinom, zečetina i svinjetina uz različite priloge i salate!</p><p>- To je za mene pretjerivanje - komentirao je Ivan.</p><p>- Zecu sam se radovala, bio mi je jako dobar - rekla je Jelena dok se Bojanu upravo zec najmanje svidio.</p><p>- Nemam ništa protiv međimurskog menija na Krku iako sam vjerovala da će biti jedno jelo - rekla je Jelena, a Ivanu se nikako nije sviđalo što domaćica nije pripremila nijedan specijalitet s Krka.</p><p>Za kraj je domaćica poslužila pravu kalorijsku bombu - međimursku gibanicu i međimursku kavu!</p><p>- Dva deserta! Opet izazov za moje kapacitete - rekla je Jana, a Bojan i Ivan komentirali su kako im je gibanica bila presuha, a i kava im nije bila ništa posebno.</p><p>- Osjetio sam više ruma nego kave. Još sa šlagom i one bobice, meni to nikako ne ide jedno s drugim - rekao je Ivan, dodajući da je ovo bila večera za 30-ak ljudi.</p><p>- Bio je napor sve to probati, a kamoli nešto konkretnije pojesti - zaključila je Jana. Potom im je domaćica donijela darove - bučino ulje i travaricu i stigli su svirači, grupa Kvintet X pa su svi zaplesali.</p><p>Uslijedilo je proglašenje pobjednika tjedna, a glavnu nagradu odnijela je ugostiteljica Jelena! Mirjani je Ivan dao ocjenu osam zato što njezina večera od otočkoga nema ni 'o', Bojan je dao desetku zato što mu je sve bilo izvrsno, Jelena je također dala ocjenu deset zbog velikog truda domaćice, a Jana je dala devetku jer joj je ipak bilo previše hrane.</p>