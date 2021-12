Nekada je bila zaštitno lice malih ekrana, ali danas Mirna Berend (55) vodi potpuno drugačiji život. Aktivno se bavi promocijom svoje linije nakita od poludragog kamenja i kozmetike. Život ju nije mazio, a posljednji udarac za bivšu novinarku bio je razoran potres u Petrinji, gdje i danas živi. Za Story je godinu dana nakon horora progovorila o cijeloj situaciji i uputila oštru kritiku vlastima.

- U Petrinji je moja radionica, tu je moj posao. Obnova napreduje tako što sam sve napravila sama. Dakle, nitko nije došao i pitao treba li nam što. Alergična sam na bajke koje gledam u medijima, to je pretužno. Tko želi saznati istinu neko dođe u Petrinju i vidi sam kakvo je stanje. Ovdje se ne radi ništa! Čak sama znam složiti krov, naučite nove vještine koje niste do sada učili. Pomažemo jedni drugima, neki privatnici i udruge su uključeni, čak smo sami napravili djeci klizalište, ni to grad nije bio sposoban napraviti - rekla je žalosno Mirna.

Osvrnula se i na događaje od prije 30 godina.

- Sve ono što sam gledala 1991. godine kao ratni izvjestitelj i netko tko je živio u Petrinji, iz nekog drugog ugla sad gledam na 2021. godinu. HDZ na vlasti, i svu bijedu koju je razorio potres. Potres je razotkrio i lopovluk 1991. godine. Sada 2021. godine razotkriva potpunu nesposobnost vladajuće strukture i ministara.

Otvoreno je kritizirala gradonačelnicu Petrinje, Magdalenu Komes koja je danas pohvalila Vladu za obnovu grada, a obnove nigdje. Dodala je i da u bajke koje se plasiraju o obnovi mogu vjerovati stanovnici drugih gradova i mjesta te da se njima mogu prodati, no da stanovnicima Petrinje, koji sami saniraju štetu kroz cijelu godinu, ne mogu prodavati takve priče i hvalospjeve o radu Vlade.

Osim o potresu, progovorila je i o svojoj prirodnoj kozmetici, nakitu i šeširima koji su dostupni u njezinoj internetskoj trgovini.

- Imam internetsku prodaju svoje kozmetike, nakita i šešira. Već dugo godina to radim i imam mrežu stalnih kupaca koji su prepoznali kvalitetu moje kozmetike i preparata koji su potpuno prirodni. Cijena mojih proizvoda je prihvatljiva i doista je može priuštiti svaka žena u Hrvatskoj - rekla je.