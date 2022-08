Mirna Maras Batinić otkrila nezadovoljstvo: 'Crnčimo cijelu godinu da bismo se odmorili'

Voditeljica Mirna Maras Batinić (43) objavila je fotografiju iz Betine, naselja na otoku Murteru pa otkrila svoje nezadovoljstvo činjenicom da godišnji odmor traje kratko.

- Baš nešto razmišljam, radimo, crnčimo cijelu godinu da bismo se odmorili tjedan ili dva na moru...netko nažalost ni toliko - započela je Mirna uz objavu na kojoj pozira pored brodica.

- Nije baš neki odnos da bismo ga nazvali zadovoljavajućim, ali, ajde kako se ono kaže nećemo se žaliti - zaključila je Mirna, koja je za ovu prigodu odjenula crvenu cvjetnu haljinu s puf rukavima.

Voditeljica je nedavno otkrila i kako je vitku liniju postigla povremenim postom. Postila je, kako je rekla, 16 sati, a jela je tijekom ostalih osam sati u danu.

- U jeku korone naišla sam na tekst o postu, a kako su mi liječnici savjetovali da se moram što zdravije hraniti, odlučila sam probati. Jela sam isključivo od 10 do 18 sati, a ostatak dana postila. Na taj način organizmu, odnosno probavnom sustavu dajemo vremena da se odmori. Svidjelo mi se to što se ne izgladnjujem. Bilo je teško prvih tjedan dana, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo na takav režim - otkrila je Mirna u razgovoru za Gloriju.

Pohvalila je i svog supruga Željka Batinića kao vrsnog kuhara, a tijekom godišnjeg dala si je oduška i uživala u delicijama koje on priprema.

