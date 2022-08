Mirna Maras otkrila tajnu fit linije: 'Bilo je teško, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo'

Televizijska voditeljica i glumica Mirna Maras Batinić (43) otkrila je kako je vitku liniju postigla kada je uvela povremeni post.

Naime, ona je postila 16 sati, a tijekom ostalih osam sati u danu je jela.

- U jeku korone naišla sam na tekst o postu, a kako su mi liječnici savjetovali da se moram što zdravije hraniti, odlučila sam probati. Jela sam isključivo od 10 do 18 sati, a ostatak dana postila. Na taj način organizmu, odnosno probavnom sustavu dajemo vremena da se odmori. Svidjelo mi se to što se ne izgladnjujem. Bilo je teško prvih tjedan dana, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo na takav režim - otkrila je Mirna u razgovoru za Gloriju.

Objasnila je voditeljica i kako se sada više ne pridržava ovakvoga režima svaki dan, a pogotovo ne u ovom periodu kada uživa u godišnjem odmoru s obitelji u Žaboriću nedaleko od Šibenika.

Pohvalila je i svog supruga Željka Batinića kao vrsnog kuhara i tijekom godišnjeg dala si je oduška i uživala u delicijama koje on priprema.

Prisjetimo se, Mirna se nedavno pohvalila fotografijama na kojima pozira pored mora u plavom bikiniju u raskopčanoj dugoj laganoj košulji.

U toj je kombinaciji do izražaja došla njezina besprijekorna linija, a pogotovo zavidni trbušnjaci.

