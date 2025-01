Mirna Maras otkrila je detalje razvoda od Marija Valentića: 'Plakala sam i raspadala se...'

Glumica i voditeljica Mirna Maras Batinić progovorila je o razvodu od fitness trenera i glumca Marija Valentića, s kojim je u braku provela šest godina. Posebno se dotakla njihovog sina Nike, koji je u trenutku razvoda imao četiri godine.

- Vjerujem da je on to nekako ispercipirao jer se jako dobro s tim nosio. Mario i ja smo se dogovorili u tom trenutku da je jedino on bitan, nema mjesta nikakvom egu - rekla je u podcastu 'Mame kod Lane', glumice Lane Gojak Bajt.

- Mislim da je to najbolje što smo mogli odlučiti i najbolje što smo mogli napraviti, jer dijete nije osjetilo apsolutno nikakve probleme, nikakve svađe, apsolutno ništa negativno - dodala je.

ARHIVA - Na crvenom tepihu povodom Storyjevog rođendana uvijek je bilo zanimljivih kreacija | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zatim se prisjetila situacije kad je Niko nakon nekoliko godina priznao da mu je drago da njegovi roditelji uvijek lijepo razgovaraju. Istaknula je da je važno poštivati djetetove osjećaje tijekom razvoda i ostaviti ego sa strane.

- Taj proces apsolutno nije lagan. Ja sam i plakala i lomila se i raspadala se na komadiće - komentirala je, dodajući kako je ipak pazila da njeni osjećaji ne utječu na Niku.

Mirna i Mario svoju su ljubavnu priču započeli 2005. godine, a vjenčali su se 2007. godine na otoku Sveta Marija u sklopu Nacionalnog parka Mljet. Dvije godine kasnije na svijet je stigao Niko.

Nakon šest godina braka, objavili su da se razvode i šokirali javnost.

- Mirnu i mene će zauvijek povezivati naš sin Niko. Ostali smo u korektnim odnosima, no daleko je to od prijateljstva. Mi smo sad Nikini roditelji, bivši supružnici, jedno drugome oslonac u novonastaloj situaciji, no ne i veliki prijatelji - rekao je Valentić jednom prilikom.

Mirna se u rujnu 2016. udala za samozatajnog inženjera Željka Batinića, s kojim ima kćer Meri.