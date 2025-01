Cure detalji razvoda glumca hit serije i slavne pjevačice: Bio je nastran u krevetu. Odbila bih ga

Pjevačica Lily Allen i glumac 'Stranger Thingsa' David Harbour razveli su se nakon četiri godine braka, a ona je u svom podcastu 'Miss Me?' otvoreno progovorila o njihovom intimnom životu i iznijela razloge razvoda.

Priznala je da je David koristio dating aplikaciju Raya, upravo onu preko koje je upoznao i Lily 2019. godine. Kako bi ga raskrinkala, napravila je 'fejk' profil i zaključila da je David aplikaciju koristio najmanje mjesec dana tijekom njihovog braka.

- Lily je pretraživala žene na Rayi i uspoređivala ih sa ženama koje David prati na Instagramu kako bi otkrila s kim se viđa - otkrio je izvor blizak pjevačici, prenosi Daily Mail.

Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION

Otkrila je kako je Harbour često tražio 'kinky seks' i da je njegove zahtjeve često odbijala izgovorima, poput glavobolje. Priznala je i da je Harbour bio prva osoba s kojom je u krevetu bila trijezna.

- Ne mogu se koncentrirati ni na što osim na bol kroz koju prolazim. Znam da o tome pričam mjesecima, ali spiralno padam i sve je izmaklo kontroli - rekla je o svom trenutačnom stanju.

- Želim umiriti ljude jer će biti spekulacija zbog vremena koje ću provesti u privatnosti, ne idem na rehabilitaciju, nisam se vratila drogama. Vidjela sam užasne tračeve na internetu da me muž pronašao u brlogu okruženu muškarcima. Ne znam tko širi te zlonamjerne glasine, ali to nije istina - naglasila je.

Foto: Instagram

No, strani mediji navode da se pjevačica nakon razvoda prijavila u rehabilitacijski centar za stres i traumu, gdje tjedan boravka stoji 8000 funti, što je gotovo 10.000 eura.

Ona se ranije sa svojim kćerima Ethel Mary (13) i Marnie Rose (11) i bivšim suprugom preselila u New York, gdje je potražila stručnu pomoć i javno priznala da ima problema s mentalnim zdravljem.

- Posljednjih nekoliko mjeseci prolazim kroz teško razdoblje, a prehrana mi je postala problem. Moja terapeutkinja i ja razgovaramo o tome, i ona me pita: 'Koliko dugo to traje?' Odgovorila sam joj da traje otprilike tri godine, a ona mi je na to rekla: 'Dobro, zašto to nisi prije spomenula? - izjavila je.