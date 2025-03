Mirna Zidarić otkriva nam što će nakon 30 godina na HRT-u

U žarištu sportskih događanja bila je puna tri desetljeća. Pratila je najupornije i najizdržljivije, kao i one koji su to tek postajali, domaće i strane sportaše, s mikrofonom i kamerom, uz to je bila majka, supruga, prijateljica, a sad će sve to životno iskustvo preusmjeriti u novo životno poglavlje. Nakon tri desetljeća rada na Hrvatskoj radioteleviziji, voditeljica i urednica Mirna Zidarić (55), jedno od zaštitnih lica Sportskog programa, napustila je javnu televiziju.

