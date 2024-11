Miro Ungar za 24sata: 'Tužan sam. Ivica Krajač je bio veliki kreativac, stvorio je kvartet 4M'

Poznavao sam Ivicu 68 godina. Upoznali smo se u ovo vrijeme u Glazbenom zavodu u Zagrebu, na natjecanju pjevača amatera. Strašno sam tužan, rekao nam je Miro Ungar (87).

Ivica Krajač, skladatelj zabavne glazbe i šansone, pjevač, tekstopisac, kazališni redatelj, filmski i televizijski scenarist te libretist, umro je u Zagrebu u 87. godini. Jedan je od tvoraca Zagrebačke škole šansone, autor je više od 7000 napisanih pjesama, a s Karlom Metikošem pamtimo ga kao libretista prve naše rock opere "Gubec-beg". Osnivač je i kvarteta 4M, u kojem su uz njega bili Miro Ungar, Brano Marušić i Željko Ružić. Bili su i na Eurosongu 1969. godine s pjesmom "Pozdrav svijetu", bili su 13.

Foto: Patrik Macek/Vecernji list

- On je bio idejni začetnik svega. Kad smo se upoznali, već nakon mjesec dana shvatili smo da se želimo baviti glazbom i osnovali smo vokalni kvartet po uzoru na one koji su bili tad u Americi. Ivica je sve to sjajno vodio, radio je odlične prepjeve, ali nije želio kopirati, on je inzistirao da ti prepjevi budu otpjevani na naš način - prisjetio se Ungar.

Kako priča, već u siječnju 1957. bili su najveća priča u gradu, bili su jedinstveni. Uspjeh im je brzo došao, pa tako i turneja.

- Bili smo na dvogodišnjoj turneji, kad je napravio prepjev 'Kad ja pođoh na Bembašu' s našim klavijaturistom Brankom Bulićem. Tu smo se strašno probili, i Europa je čula za nas, uslijedila su gostovanja po Engleskoj, Švedskoj, Finskoj, Belgiji... Bio je sjajan, meni je pisao pjesme, za moje šlagere. Završio je i Akademiju, on je bio i redatelj - prisjetio se Ungar.

Zagreb: Pjevač i skladatelj Ivica Krajač | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U zadnje vrijeme Ivica Krajač je bio u domu. Dugo je bio teško bolestan, borio se. Ali i radio.

- Posjećivao sam ga u domu, pokazao mi je sinopsis za mjuzikl o Draženu Petroviću 'Okovani Prometej', a cijeli je komad u rimama. Nažalost, nije doživio izvedbu. Strašno sam tužan, otišao je veliki glazbenik - dodao je Ungar.

Dovoljno je spomenuti "Nima Splita do Splita", "Nono, moj dobri nono", "Mi smo dečki kaj pijemo stojećki", "Idem i ja... ne ti ne"... Za Ibricu Jusića je napravio hrvatsku verziju Brelove pjesme "Ne me quitte pas", ali i "Voljena zemlja".

- Nije to baš bilo lako pjevati osamdesetih godina. Ivica je velikan, ovo je jedan od najtužnijih trenutaka u mom životu. Ne znam kad sam bio tako tužan, bio je gromada hrvatske glazbe. Iskrena sućut obitelji - rekao nam je Jusić.