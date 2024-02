Miroslav i Gabrijela iz 'Ljubav je na selu' su se zaručili! 'Prosidba je pala ujutro, prsten je na ruci'

Miroslav Dekalić i Gabrijela Juraja, koji su se zaljubili u 16. sezoni 'Ljubav je na selu', zaručili su se! Par je divnu vijest otkrio ekskluzivno za RTL.hr.

- Prosidba je pala, prsten je na ruci i Gabi je s veseljem rekla 'da' - ispričao je presretni Miroslav.

Otkrio je da nije mogao dočekati i da ju ju odlučio zaprositi odmah ujutro na Valentinovo.

- Htio sam je iznenaditi od jutra još dok je spavala. Htio sam tako rano jer danas ima ispit iz vožnje pa sam je htio razveseliti od jutra. Poželio sam joj sretno Valentinovo i naravno da joj danas bude sretan dan, uz prosidbu da još i položi i mislim da bude najsretnija. Kupio sam joj ruže, čokoladu i malog medeka. Došao sam u sobu i prvo joj to predao, a onda kleknuo pred nju i pitao je da li hoće postati mojom suprugom. Ona je na to pristala s oduševljenjem - rekao je Miroslav.

Foto: RTL

Presretna Gabi je podijelila fotografije Miroslavovih poklona i naravno, onog najvažnijeg - zaručničkog prstena.

Foto: RTL

Inače, Miroslav je dan ranije za RTL.hr otkrio da će prirediti Gabrijeli posebno Valentinovo.

- Priredit ću Gabrijeli nešto posebno, to će biti veliko iznenađenje. Kupio sam već buket ruža, ali uz to ide jedno veliko iznenađenje, no neka to bude tajna - ispričao je farmer.

Objasnio je koliko mu je važno Valentinovo.

- Naravno, važan mi je taj dan, Valentinovo. Poklanjaš voljenoj osobi nešto od srca, makar bila to jedna ruža ili mala čokolada. Važno da je to od srca da pokažeš voljenoj osobi da ti je stalo do nje, da je voliš i najviše od svega da je poštuješ - rekao je Miroslav.