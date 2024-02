Kamerunac Fondo ekskluzivno: 'Boli me kad kažu da sam Irenu ženio zbog papira, neznalice su'

Nakon što su Kamerunac Fondo i Zagrepčanka Irena Slopšek otkrili da su se vjenčali, pojavili su se brojni negativni komentari na društvenim mrežama. Mnogi su zaključili kako je Fondo bivšu kandidatkinju "Ljubav je na selu" oženio samo zbog papira za državljanstvo i da između njih nema ljubavi. Ipak, Fondo nam je rekao kako je to sve laž i da je njihova ljubav jača od zlih jezika.

- Ne razumijem zašto ljudi koji me ne poznaju, umjesto da mi čestitaju, bez ikakvog razloga pljuju po meni i rugaju se. Jadne su i isfrustrirane neznalice. Bio sam u Francuskoj, Njemačkoj, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama... Da sam tražio papire, mogao sam aplicirati. Samodostatna osoba se ne bi bavila vrijeđanjem ljudi koji svoju ljubav iskazuju brakom - objašnjava nam Kamerunac.

O Ireni samo riječi hvale

Fondo je inženjer građevinarstva, a u Tanzaniji, istočnoj afričkoj državi, ima svoje apartmane. S obzirom na to da je život u Africi jeftiniji nego u Hrvatskoj, nejasno mu je zašto ljudi misle da želi hrvatsko državljanstvo.

- Život u Hrvatskoj stajao me najmanje 3000 eura mjesečno, na osnovu mog životnog standarda i brojnih prihoda iz Afrike. S takvim statusom kakve bih papire? Zašto ne kažu da je moja lijepa Irena ta kojoj trebaju papiri? - pita se Fondo.

O svojoj Ireni ima samo riječi hvale. Ljubav joj, između ostalog, iskazuje tepajući. Ona je njegova Irenalita, a on njezin Bobolino. Obožava i Ireninu kujicu Leu, koju naziva bebom. Par je, nakon vjenčanja u Kamerunu, sinoć trebao imati i ono u Hrvatskoj. No umjesto raskošne zabave, Irena i Fondo odlučili su imati skromni ručak s obitelji i prijateljima, a sav novac namijenjen za svadbu darovati Bahri Zahirović za kupnju doma.

- Ljubav cvate. Ručak ćemo imati kad Fondo dođe u Zagreb. Trenutačno je u Keniji. Ima sastanke pa još ne može doći u Zagreb. Nadam se da će to biti što prije - govori nam nestrpljiva Irena.

Valentinovo bez Fonda

Dan zaljubljenih proslavila je bez svog Fonda, u malo drugačijem društvu.

- Valentinovo sam sa svojom pesicom Leom provela kod mame Branke, koja odlično kuha. Lei i meni je Valentinovo svaki dan. Hodamo prirodom, družimo se s ljudima. Neki me i prepoznaju pa me grle. Super mi je to, za svakog imam lijepu riječ i hvalu. Volim ljude, a najviše pse - dodaje Zagrepčanka.

Drugo, hrvatsko vjenčanje, htjela je organizirati na Dan zaljubljenih jer bi tad imala dva razloga za slavlje.

- Tad je mojoj kumi Ines Petrić rođendan i super bi bilo sve svađe kandidata 16. sezone 'Ljubav je na selu' pretvoriti u lijepu ljubavnu i prijateljsku priču - objasnila nam je ranije Slopšek te dodala kako sve ovisi o papirima koje Fondo mora dobiti od hrvatske ambasade, a koji potvrđuju da u Hrvatskoj nije kažnjavan.

Organizaciju je prepustila u sigurne ruke njezine kume Ines Petrić i djeveruše Bahre. Ines je trebala biti zadužena za prostor, a Bahra za pripremu čokoladne torte.

- A pjesme? Kuma želi pjesmu 'Ti' od Doris Dragović. Ja volim veselo, uvijek mi je želja bila da mi na svadbi sviraju Soul Fingersi i voljeli bismo pjesmu 'Walking On Sunshine'. Fondo ima svoju pjesmu 'Tika Makanisi' koju stalno pjeva - govorila nam je Irena.

Ljubav tražila kod farmera Radoslava

Posljednji put gledali smo je u 16. sezoni showa, u kojem je sreću tražila kod farmera Radoslava Biskupovića u Dugom Ratu. Iako ju je vodio na romantično putovanje, između njih se nije rodila ljubav. Ipak, ljubav je kasnije pronašla s Fondom. Upoznala ga je preko društvenih mreža, a kasnije i u Yaoundéu, glavnom gradu Kameruna.

- Bila sam tamo deset dana. Oduševila sam se. Svidjeli su mi se hrana, perike i kosa koja je puno jeftinija nego kod nas - otkrila nam je bivša kandidatkinja "Ljubav je na selu".

Htjela je Fonda dovesti kući u Dubravu, ali joj majka nije dopustila. To je nije obeshrabrilo, nego naprotiv, počela je tražiti stan u kojemu bi mogli započeti svoju ljubavnu priču. Ako ljubav s Fondom ne uspije, spremna je i vratiti se u "Ljubav je na selu".

- Volim selo pa zašto da ne - zaključila je ranije Irena.

Da se ponovno prijavi u show, bilo bi joj to peto sudjelovanje. Prije Radoslava bila je kod farmera Krunoslava Pavlakovića u Cvetkoviću pored Jastrebarskog. Otpočetka mu je bila favorit, ali ljubav, nažalost, nije potrajala jer se Kruno osjećao izdanim. Krunoslavu se najviše na Ireni svidjela kosa. Tad je mijenjala perike jer joj je, kako je priznala, kosa bila katastrofa.

Irena ima i glumačkog iskustva

- Te godine sam bila u Africi i upoznala crnkinje koje su svaki dan imale drugu frizuru. Bilo mi je to baš dobro, pa sam počela kupovati perike - prisjetila se ovoga ljeta.

U 13. sezoni showa pisala je farmeru Draganu Kežiću iz Otrić-Seoca blizu Ploča, no ni s njim joj se nije posrećilo. Sezonu prije boravila je kod farmera Mire Vojvodića u Donjoj Jelenskoj, no njegovu farmu prva je napustila.

Irena ima i glumačkoga iskustva. U svijet ispod svjetla reflektora uveo ju je pokojni otac.

- S glumom sam počela s 11 godina u Žar ptici. Moj tata je bio dobar prijatelj s pokojnim Tomislavom Milanovskim, koji je ondje radio s glumcima. Dobila sam tad jednu manju ulogu u predstavi. Kasnije sam dospjela i do HNK u Splitu, gdje sam glumila u predstavi 'Timon Atenjanin' slavnog redatelja Georgija Para - otkrila je ranije.