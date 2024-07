Mirti Šurjak u javljanju uživo ispale sunčane naočale, no to ju nije omelo: 'Vidim i bez njih!'

Sportska novinarka Mirta Šurjak danas je u svom javljanju uživo pokazala kako ju ni 'nezgode' ne mogu omesti pri obavljanju posla. Naime, novinarka je skinula sunčane naočale s lica i htjela ih 'objesiti' na odjeću, ali one su skliznule i pale na pod. No to nije zbunilo Mirtu, koja je nastavila s programom.

- Kad Mirta Šurjak padnu sunčane naočale to ne može biti razlog da se smete u javljanju uživo - stoji u opisu kratkog videa na službenoj Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'.

Mirta se javila iz Splita gdje je bila u društvu Mornareve škole mora, odnosno jedriličarskog kluba Mornar. U trenutku kad su joj pale naočale, ona je opušteno prokomentirala:

- Nema veze, vidim i bez njih - našalila se Mirta i nastavila intervju.

Mirta je za ovo javljanje nosila bijeli kombinezon u kojem je istaknula duge, vitke noge.

Foto: Facebook/HRT

Mirta godinama radi kao sportska novinarka. Zbog posla se u jednom trenutku karijere preselila u Zagreb, a nakon što se vratila u rodni grad za sportsku redakciju HRT-a počela je najviše pratiti Hajduk.

- Svi oni koji su rođeni u Splitu i u Dalmaciji, a i oni diljem svijeta koji imaju veze s Dalmacijom, zaraženi su tom ljubavlju. To je u meni otkako znam za sebe. Moja prva riječ je bila 'balun'. Hajduk je više od kluba, to je svetinja, to je religija, stil života, to je nama sve ovdje - rekla je Mirta za 24sata 2020. godine.

Solun: Uzvratni susret 3. pretkola UEFA Konferencijske lige, PAOK - Hajduk | Foto: VASILIS VERVERIDES/MOTION TEAM