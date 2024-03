Mirta Šurjak podijelila fotku s Poljuda, navijač se našalio: 'Čim ti nešto objaviš, mi izgubimo'

Pogled na derbi iz komentatorske kabine, napisala je sportska novinarka Mirta Šurjak u opisu fotografije sa splitskog Poljuda. Sinoć je pratila utakmicu Dinama i Hajduka, gdje su 'Modri' slavili s 1:0.

- Bez filtera, samo emocije - dodala je Mirta u opisu ispod fotke koju je lajkalo preko 2000 ljudi.

- Davno sam napisao. Kad god nam treba pobjeda, a Mirta objavi fotku ili nešto komentira, mi izgubimo - našalio se jedan navijač Hajduka u komentarima.

Mirta godinama radi kao sportska novinarka. Zbog posla se u jednom trenutku karijere preselila u Zagreb, a nakon što se vratila u rodni grad za sportsku redakciju HRT-a počela je najviše pratiti Hajduk.

- Svi oni koji su rođeni u Splitu i u Dalmaciji, a i oni diljem svijeta koji imaju veze s Dalmacijom, zaraženi su tom ljubavlju. To je u meni otkako znam za sebe. Moja prva riječ je bila 'balun'. Hajduk je više od kluba, to je svetinja, to je religija, stil života, to je nama sve ovdje - rekla je Mirta za 24sata 2020. godine.

Foto: VASILIS VERVERIDES/MOTION TEAM

Žena je u sportskom novinarstvu, a tada je rekla da je to trend u većini država.

- U Hrvatskoj sam probijala led. Nije bilo lako na početku. Gledali su me kao izvanzemaljca. Moram priznati da još uvijek zna biti teško. O nogometu kod nas svi znaju sve. Koliko je Hrvata, toliko je nogometnih izbornika, koliko Splićana, toliko trenera Hajduka. Pod trostrukim ste povećalom zato što ste žena. Ako nešto i zapne, izvučem se na šarm - rekla je Šurjak svojedobno.

Kao najdražu utakmicu koju je komentirala tada je izdvojila derbi Hajduka protiv Anderlechta, u grupnoj fazi europske nogometne lige 2010. godine.

- Utakmica je bila dramatična. Onako za infarkt. U posljednjim minutama sudačke nadoknade Ante Vukušić je zabio pobjednički rezultat. U tom trenutku sam bila u potpunoj euforiji i zaboravila sam da sam reporter i uletjela sam zajedno s klupom Hajduka na teren. Delegat me maknuo i upozorio kako je kazna za to 10.000 eura. Na kraju su me zezali 'pazite na Mirtu, da ne bi opet nešto napravila' - rekla je 2020. godine.