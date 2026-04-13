Misica Laura Gnjatović pokazala krvavo stopalo nakon zadarske revije: 'Ovo me zaboljelo...'

Opušteno i sigurno, tako je početkom travnja u Zadru djelovala Laura Gnjatović dok je nosila reviju 'ModernA'. Sve je izgledalo kao još jedan rutinski izlazak na pistu, bez drame. No ta se slika raspala tjedana dana kasnije, kad je na Instagramu pokazala kakve joj je posljedice taj izlazak ostavio. Sandale u kojima je hodala izranjavale su joj stopala.

'Ovo me zaboljelo', bio je jedan od komentara pratitelja. Takvi prizori rijetko se vide izvan piste, iako u modnoj industriji nisu ništa neobično. Iza svakog izlaska često stoje sati priprema i komadi koji izgledaju besprijekorno, ali nisu nužno i ugodni za nošenje.

Slične probleme imala je i u studenome prošle godine u Tajlandu, gdje je predstavljala Hrvatsku na Svjetskom izboru za Miss Universe i ušla među 30 najljepših žena svijeta.

- Dosta je naporno jer sam po cijele dane u visokim petama. Stopala su mi omotana u tapeove, ovo su rane, to vam je dva tjedna konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to tako da naporan je tempo, shootinzi, snimanja, slikanja... Stvarno je cijeli dan bukiran od početka do kraja - ispričala je tad Zadranka za Dnevnik Nove TV.