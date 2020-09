Misica šokirala večerom: Gosti su sami pekli meso na roštilju

Napravit ću samo prilog, a predjelo će morati sami napraviti. Neću puno govoriti jer će i oni sami biti iznenađeni kad pred njih stavim sirovi komad mesa i roštilj, kaže Maja

<p>Prvi put u kulinarskom showu 'Večera za 5 na selu' gosti će trebati sami ispeći meso koje će im domaćica poslužiti za predjelo, a mesa će biti čak i u desertu!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran upoznali su se u 'Gospodinu Savršenom'</strong></p><p>Nastavnica matematike, poduzetnica i bivša misica <strong>Maja Curavić</strong> večeras će ugostiti ekipu showa 'Večera za 5 na selu' u svom domu u Brodarici pokraj Šibenika. Maja se, uz ostalo, bavi i prodajom mesa pa će na svojoj večeri ekipi pokazati koliko se razumije u njegovu pripremu.</p><p>Za tu prigodu osmislila je i prikladan mesni jelovnik, a mesa će biti od predjela do deserta! No to nije jedino iznenađenje u večeri.</p><p>- Ja ću napraviti samo prilog, a predjelo će morati sami napraviti. Neću puno govoriti jer će i oni sami biti iznenađeni kad pred njih stavim sirovi komad mesa i roštilj. Morat će sami grilati! Kod mene apsolutno ništa klasično večeras! - najavljuje domaćica Maja koja će večeru poslužiti u ležernom stilu na lounge terasi.</p><p>Mile je u utorak zaradio 32 boda, a Duška u ponedjeljak 37, pa se gledatelji pitaju hoće li ih Maja uspjeti nadmašiti. </p>