U novoj epizodi 'Braka na prvu' kandidati su upoznali Ivonu i Kristijana koji su u show stigli posljednji. Ivonin suprug Kristijan najviše se svidio Erni i Saneli, koja je odmah rekla da nije njezin tip.

- Mislim da Kiki baca oko na Ernu jer voli manje cure, a tako mu se i bivša zvala - komentirala je Ivona.

Kandidati su novi par upitali jesu li kliknuli, a oni su zajedno odgovorili da nisu.

Mislava zanimalo jesu li Ivona i Kiki kliknuli i bi li mu prišla negdje vani, na što je Ivona rekla da ne bi.

- Naravno da mi to nije pristojno. Znači, ušla si u taj show, oženili ste se, znala si gdje ideš i onda na prvu izjaviš pred njim da ga ne bi nikad ni pogledala ni pozdravila. Shvaćam ja to, ali pokaži neku kulturu. Ni mi to lijepo - rekao je Mislav, a Andrei je bilo žao Kikija zato što joj se čini kao dobra duša.

Erna je komentirala kako osjeća da su ona i Ivona baš kliknule.

- Ni jedna ni druga nisu trebale ući ovdje - rekao je Edin.

Kristijan je potom razgovarao s Edinom i Ciglom, koji je i njemu prepričavao svoju bračnu situaciju, a Mislava je i dalje zanimalo zašto je Ivona onako nešto rekla za muža. Ona je tvrdila kako je samo bila iskrena, Jasmin je razumio zašto se tako osjeća dok je Andrea bila iznenađena ljudskom bezobzirnošću.

- Kristijan zna to što sam rekla i vama - pravdala se Ivona, a Mislav zaključio:

- Definitivno je samo htjela biti na telki.

- S dečkima što sam mislila da ću se super slagati, izgleda da neću, nisu mi legli ni Cigla ni Mislav - dodala je Ivona.

Cigla, Kristijan i Edin su se odvojili od ostatka ekipe.

- Gledaj ove dvije, oči jedu pitanja. Njih dvije su iste - komentirali su Kristijan i Edin.

Mislav i Andrea međusobno su komentirali novi par.

- On ako ostane s njom on je mrtav čovjek. Cura je nepristojna - rekao je Mislav.

Tomislav je održao govor, ali ne za Kristinin rođendan, nego da bi poželio dobrodošlicu novom paru. Kristina je bila jako tužna, no ipak je donijela tortu za ekipu.

- Trebala bih danas biti puno veselija, zabavnija, društvenija, ali nažalost nisam zato što sam friško u braku i taj brak mi ne ide. Zapravo, ne ide nam i iskreno, jako sam povrijeđena i nisam sretna - rekla je slavljenica koja se potom rasplakala, a suprug joj je čestitao zadnji.

- Nisam joj ništa poklonio zato što nisam stigao. Imao sam namjeru, nešto mi je palo na pamet, no kad sam saznao da je cijena 262 kune, predomislio sam se i odlučio da neću ništa kupiti - rekao je Cigla, a Gordana je komentirala da Kristina pravi razdor među drugim parovima te da se hrani time kad drugi nisu sretni.

Kristini nije bilo u redu Tomislavovo ponašanje:

- Parovi su bili puno topliji i vedriji prema meni nego on koji sa mnom živi. To je jako ružno.

Kad su došli kući, Ana i Marinko su prepričavali događaje s večere, a Ana smatra da Erna priželjkuje muškarca poput Kristijana. To smatra i Ivona, ali Kristijan ne misli tako.

- Ono što je moja žena pomislila, to je totalni debilizam - rekao je Kristijan i dodao kako previše zaključuje na prvu.

Erna je priznala kako joj je Kristijan zgodan, no više ju je oduševila Ivona.

- Došla joj je konkurencija - smatra Edin, a Kristina i Tomislav ipak su malo popričali kad su stigli u stan i on joj je otkrio kako ne želi kući jer se želi družiti sa svima.