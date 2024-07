Mislav i Silvija iz showa 'Život na vagi' se zaručili! 'Ostala sam bez riječi kada je kleknuo...'

Nisam očekivala zaruke. Bilo mi je drago što me odveo na lokaciju na kojoj smo se upoznali, i to mi je već bilo dovoljno. A kad sam ga vidjela da kleči ispred mene, ne znam to opisati, ostala sam bez riječi. Ne znam što mi je sve prošlo kroz glavu, ali znam da ga volim i to je to, rekla nam je Silvija Temšić.

Foto: Privatni Album

U sedmoj sezoni RTL-ova showa "Života na vagi" zaljubila se u Mislava Vlašića. Zaprosio ju je na prvu godišnjicu njihove veze. Mislav joj je pripremio dekicu za piknik, vino i kiflice, a u jednom trenutku otišao je do automobila po prsten, kako prenosi RTL.

- Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je malo muka jer sam imala povez - rekla je Silvija za RTL.

Par je ušao u vezu tijekom showa, a Silvija tvrdi da je sve počelo od Mislavova osmijeha i šala.

Zagreb, 16.12.2023 - Finale RTL-ovog showa Zivot na Vagi | Foto: RTL

- U vezu smo ušli tako što smo puno vremena provodili zajedno tijekom snimanja showa jer oboje znamo kartati belu i to nas je spojilo. U pauzama između snimanja kartali smo belu, puno se družili na setu, puno se šalili i zafrkavali - rekla nam je Silvija.

Vijest o zarukama oduševila je njihove obitelji.

- Svi su nas podržali, svima je bilo drago i svi su bili sretni zbog nas. Moja su braća malo zafrkavala Mislava kako ih nije pitao za dopuštenje, dok su njegove sestre ispitivale kad će svadba i koja će mi biti kuma. Uglavnom, sve samo pozitivne reakcije - ističe Silvija.

Zagreb, 16.12.2023 - Finale RTL-ovog showa Zivot na Vagi | Foto: RTL

Mislav govori da je znao da će je zaprositi na mjestu gdje su se upoznali, a Silvija vjeruje da će se ubrzo i dogovoriti oko svadbe.

Podsjetimo, u prošloj sezoni "Života na vagi" Silvija je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma.

Foto: RTL

Mislav je na prvom vaganju imao 213,5 kilograma, a na finalnom 124,6 kilograma, što znači da je smršavio 88,.9 kilograma, odnosno izgubio je 41,69 posto tjelesne mase.

- I dalje smo jedno drugom motivacija i na show gledamo kao na veliko pozitivno iskustvo. Pokušavamo se što više pridržavati svega što smo naučili u showu. Zbog ozljeda i operacije malo smo usporili s teretanom, ali i dalje kuham te si nosimo hranu na posao - dodaje Silvija.