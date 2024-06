'Život na vagi' ih je spojio, sad se vjenčali: 'Nakon showa sam vratila kile pa ih opet skidala...'

Evo dobro je. Taman sam završila s klanjem pilića, prave seoske čari, smije se Ana Žderić Kračun. Simpatična Slavonka, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni "Života na vagi", nedavno je blistala u vjenčanici uz svog supruga Dominika Kračuna, finalista pete sezone istog showa. Nakon što su se prošle godine vjenčali kod matičara, organizirali su veliko svadbeno slavlje u njezinu rodnom mjestu Nijemcima pored Vinkovaca.

- Još uvijek teško pričam, nemam glasa koliko se slavilo. Bilo je super, iako sam dan prije svadbe završila na injekcijama. Bolio me donji dio leđa i uhvatilo me u ramenu... Bilo mi je stresno i zbog priprema, a kad je došao taj veliki dan, bila sam toliko mirna. Pitala sam se zašto sam se uopće stresirala - priznaje Ana. Bila je to, kako kaže, prava slavonska svadba.

Foto: Privatni album

Kći Nika se jako veselila

- Imali smo tamburaše, lažnu mladu... Jele su se slavonske meze, a za večeru je bilo od juhe do janjetine - dodaje. Bilo je sve ukusno, ali od uzbuđenja su mladoženje jele najmanje.

- Bojala sam se da će biti sala i podij biti prazni. Na kraju je sve bilo puno. Tamburaši su svirali zabavne i narodne pjesme. Bila sam baš zadovoljna i dobila sam puno poruka da je svadba bila topčina i da će se dugo o njoj pričati - govori bivša kandidatkinja "Života na vagi". Njihovu kćer Niku, koja je proslavila nedavno prvi rođendan, su tijekom svadbe čuvale strina i teta.

Foto: Privatni album

- Pjevala je s nama i svećenikom, baš se veselila - ističe Ana, koja je zablistala u dugoj vjenčanici s čipkastim detaljima.

- Izajmila sam vjenčanicu. Kad sam ju vidjela, rekla sam: 'To je to, više me ništa ne pitaj!' Bilo mi je bitno da nije kičasta jer to stvarno ne volim, a na nogama sam imala starke. Prije dvije godine sam nosila štikle i nikad više. Nepotrebna nabadnja - priznaje.

Ovih dana čula je i pročitala kako je počelo snimanje nove sezone "Života na vagi", showa koji joj je donio mnogo iskustva.

'Sad imam 40 kila manje'

- Ponovno bih ponovila to iskustvo s istim ljudima. Bilo mi je lijepo, koliko god bilo teško. Novim kandidatima bih savjetovala da se nikad ne vrate na staro kad izađu iz showa, neka ustraju jer se 90% toga najčešće vrati - kaže Ana, koja je u "Život na vagu" ušla sa 139.9 kilograma, a na finalnom vaganju imala 102.3.

Foto: Instagram/ kolaž

Bilo joj je teško nakon što je izašla iz showa. Vratila je kilograme, a onda ih je skidala dvije godine. Danas je zadovoljna sobom. Trenira tri puta tjedno i zdravije se hrani.

- Sad imam 40 kila manje, ne računajući kile od poroda. Odem na treninge, a kod kuće sam uz malenu aktivna. Što se tiče prehrane, ne pazim striktno. Pokušavam da mi doručak i večera budu što zdraviji. Za ručak se malo opustim, jedem uglavnom variva koja jako volim. Znam da moram još izgubiti minimalno deset kilograma, ali se ne opterećujem i ne živciram. Prihvatila sam se, sve će doći na svoje - zaključila je.