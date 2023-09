Mislav: 'Mama mi je umrla kada sam imao 14. Tada sam se udebljao i prestao razgovarati'

Polusestra me odgojila. Mama mi je preminula od tumora kada sam imao 14 godina. Tata me priznao, ali se nikad nije brinuo o meni. Onda je polusestra od 28 godina uzela brigu o meni. Ona mi je kao majka. Sve mi je uz moju ženu. Obožavam je. Ona je od sebe davala da meni da, a i ovako smo imali malo. Svaka joj čast, rekao je to kandidat 'Života na vagi' Mislav Šepić (37) u novoj epizodi showa.

Udebljao se 30 kilograma

Simpatični Velikogoričanin počeo se debljati nakon majčine smrti. Dobio je 30 kilograma i prestao je komunicirati.

- Kad mi je mama preminula, bio sam u velikom šoku. Taj neki period nisam pričao. Odgovarao sam, ali nisam razgovarao - priznao je treneru Edi Mehmedoviću.

'Teško mi je, ali to me učinilo jačim'

Ojačale su ga nedaće.

- Tad je krenula borba. Teško mi je, ali to me učinilo jačim čovjekom - istaknuo je.

Majci je posvetio tetovažu. Istetovirao si je na ruci dan kad je ona preminula i njezino ime.

- To označava tugu i žalost, ali i početak mog drugog života - pojasnio je.

Ranije smršavio 100 kilograma

Mislav je u show ušao sa 171 kilogram. Svojevremeno je smršavio je 100 kilograma. Gladovao je i kilogrami bi se kasnije vratili. Potom je išao na smanjivanje želuca, ali ni tad nije uspio zadržati normalnu kilažu.

- Cijeli život se borim s tim; to mi je kao nekakav sport - dobivanje i gubljenje kilograma - našalio se Mislav i ozbiljno zaključio da je ušao u show da nauči pravilno jesti.