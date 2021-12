U sinoćnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' Mislav je zaprosio Andreu, što je bilo i očekivano pa se većina gledatelja oduševila tim potezom. Nisu svi uvjereni u njihovu ljubav, a neki samo očekuju novu epizodu kako bi napokon vidjeli Edinovu i Sanelinu prosidbu.

- Lako za njih, nego sutra prosidba Sanele - napisala je nestrpljiva gledateljica

Iako su gledatelji najviše komentirali pravu prosidbu, par koji je privukao najviše pažnje ipak je nekima ostao u fokusu.

Neki od gledatelja nisu oduševljeni kako su se Andrea i Mislav odnosili u situaciji prema Saneli i Edinu te smatraju da im to nije trebalo.

- Bili su ok sve do trenutka kad su se upleli u priču o Saneli. Nije im trebalo da se miješaju u to... Inače sve drugo ok... - napisala je jedna pratiteljica u komentarima, a njezino je zapažanje prikupilo 102 'lajka'.

Ipak, ljubavna priča mnoge je i dirnula pa nisu skrivali svoje oduševljenje.

- Predivni od početka do kraja, taj sjaj u očima se ne može odglumiti - napisala je gledateljica i dodala emotikon crvenog srca.

Komplimenti na Andrein račun samo su se nizali.

- Andrea je jackpot, osmijeh od milijun dolara - zaključio je gledatelj.

U veliku ljubav nisu svi uvjereni, pa neki od gledatelja smatraju da ta priča 'neće držati vodu'.

Komentari nisu zaobišli ni Gordanu i Bernarda, a njihova iskrenost bila je vidljiva mnogim gledateljima koji vjeruju u njihovu ljubav.

- Prekrasan par i zaslužuju biti zajedno bez obzira kakva je Goga bila prije. Svi se mi možemo promijeniti na bolje i svatko zaslužuje priliku - zaključila je gledateljica.

Iako gledatelji od početka nisu vjerovali u Gogu i Bernija, čini se da bi ipak voljeli vidjeti što se među njima u među vremenu razvilo, kao i kod Ivone i Kristijana.

