Mislava Š. iznenadila supruga: 'Ponosna sam jako na tebe!'

Imam osjećaj da mogu pomaknuti planine, sad ću davati sve od sebe! Idući je izazov moj sto posto, nema mi sad kraja, snaga i motiv sad su na vrhuncu, rekao je natjecatelj Mislav Šepić nakon što je vidio suprugu Almasu u novoj epizodi 'Života na vagi'.

Trener Edo Mehmedović odveo je Mislava na planinarenje, gdje ga je u jednome trenutku s leđa iznenadila supruga.

Foto: RTL

- Teško je to kad neku osobu koju voliš ne vidiš devet tjedana. Kad ti žena dođe i kaže da je ponosna na tebe, sve to vrijedi. Zaboraviš na sve one svađe s trenerom i nastaviš dalje - priznao je Šepić.

Foto: RTL

Supruga Almasa primijetila je da je Mislav smršavio.

- Ponosna sam jako na tebe - rekla mu je pa dodala:

- Vidi se gubitak kilograma, vidi se promjena. Najviše se vidi na licu i vratu. Vjerujem da će biti još veća promjena ako dođe do kraja. Nadam se da će doći do kraja.