'Mislio sam da ću umrijeti. Već sam smišljao zadnje riječi...'

Glazbenik Đorđe Balašević (66) u četvrtak navečer zapjevao je u zagrebačkoj Areni. Koncert je započeo pjesmom 'Slovenska' te oduševio tisuće obožavatelja koji su mobitelima rasvijetlili cijelu dvoranu.

Nakon što je nedavno imao infarkt, Balašević je svoj veliki povratak najavio koncertom u Osijeku gdje je raspjevao brojnu publiku, a na red je došao iz Zagreb. Njegovi obožavatelji došli su iz raznih krajeva Hrvatske samo kako bi s njim mogli zapjevati neke od najpoznatijih balada.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- A di ste vi? Imao sam neku situaciju, recimo, kako bi Amerikanci to rekli i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one ‘last words’. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u bijelom i razmišljao što reći i znao sam što reći: ‘Dobra večer, Zagrebe’. Svako vjerojatno dozivi dan kad shvati da su svi stihovi napisani, al’ ja sam vam došao reći: ‘Taj dan još nije došao’. Nije gotovo dok debeli ne otpjeva što ima. Pa, dobra večer, Zagrebe još jednom. Inače su za vrijeme Božića tradicionalni snijeg, Bog i dobri ljudi. Snijega nema, dobrih ljudi isto nedostaje, ali se nadam da je Slavljenik s nama kao što je inače bio - rekao je Balašević nakon čega je uslijedio gromoglasni vrisak.

Kao i inače, pričao je dogodovštine iz svog života i po tko zna koji put nasmijao mnoge. Rekao je kako je nastup u Osijeku bio odličan nakon čega je dio publike počeo urlati i tako mu dali do znanja da su i na ovom koncertu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Došli ste? Pa vi niste normalni - šalio se glazbenik.

Iz prvih redova publike bacili su mu na binu plišanca. Iako je rekao da se neće moći spustiti i dohvatiti ga, ipak je to učinio. - Držat ću se za stalak od mikrofona - rekao je i uzeo plišanca. Nakon toga iz topova je izbacivao majice i poručio fanovima: ‘Sad imamo iste.