Mišo Kovač oglasio se povodom dokumentarca: Mali me ganjao kamerom, bio je nepristojan...

Glazbenik Mišo Kovač (81) oglasio se za Slobodnu Dalmaciju o dokumentarcu 'Legenda' u kojemu se radi o njemu. Ivan Živković je za film koji još uvijek ne postoji i za koji Mišo nije ni znao dobio 53.642 eura od HRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kako uopće komentirati tipove koji sami sebe reklamiraju senzacionalistički preko mog imena i karijere? Mali, to je moja karijera i moj život, a ne tvoj. Nije ni prvi ni zadnji koji je to napravio. Nevjerojatno je da HRT na spomen mog imena isplati nekome 54 tisuće eura, a meni godišnje isplaćuju 100 eura za vrtnju mojih snimki. Ako želite zaraditi, javite se HRT u snimajte ljude po ulici što misle o meni i oni će vam platiti pozamašnu sumu novaca - rekao je Mišo pa nastavio:

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Prepustit ću ljudima iz pravne struke da rješavaju HRT i sve druge 'bez muda' jer ovo je Hrvatska u kojoj vrijede drugi zakoni nego u Britaniji i Brazilu. Vidio sam ga dva puta u životu na nagovor Dušana Šarca i mali me oba puta ganjao s kamerom da me snimi. Jednom mu je uspjelo i to je stavio u Varoški amacord bez mog znanja i pristanka. Drugi put ga je Šarac doveo na snimanje njegove pjesme koju sam snimao u studiju Croatia Recordsa i mali me naganjao s kamerom da me snima u studiju i tu je nastala ova slika. Bilo je to u prostorijama Croatia Recordsa u Zagrebu gdje sam mu objašnjavao kako se nekulturno ponaša.

Mišo je dodao kako ne želi da se snimi dokumentarac o njegovom životu, ali bi rado da se snimi igrani film.

- Moram još reći da kada će netko snimati moj film, to će biti pravi igrani film koji dolazi na velika platna u sva kina, jer sam ja Mišo Kovač i taj film treba biti blockbuster, a ne neki serijal il dokumentarac - ispričao je.

Foto: PROMO/kolaz

Najčitaniji članci