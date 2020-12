Miss Fernandes trudna? Ma to je samo kućni test za koronu...

<p><strong>Marta Fernandes</strong> (24), supruga nogometaša <strong>Juniora Fernandesa </strong>(31), u utorak navečer navijala je dok je gledala utakmicu svog odabranika iz njihovog doma u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jutro nakon utakmice, Marta je objavila na društvenim mrežama kako se testirala na korona virus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vatromet za rođendan Marte Fernandes</strong></p><p>No Marta nije čekala u redu na testiranje već je sve obavila u udobnosti svog doma. Služila se kućnim testom na Covid-19, koji pokaže rezultate za svega 10 do 15 minuta, a izgleda poput testa za trudnoću zbog čega je zbunila fanove... </p><p>Marta je pratiteljima otkrila i kako je test pokazao da je negativna na Covid-19. </p><p>Junior Fernandes, nekad najplaćeniji Dinamov igrač, našao se nedavno na godišnjoj listi dužnika koju je objavila Porezna uprava. Hrvatskoj je dužan 215.000 kuna poreza, no obitelj to ne brine pa se i dalje na društvenim mrežama hvale raskošnim načinom života. </p><p>Putuju privatnim avionima, odsjedaju u skupim hotelima, a 'krpice' koje nosi Marta su vrlo luksuzne. Oglasili su se oko duga. </p><p>- Bez ikakvih upozorenja našli smo se na listi poreznih dužnika, iako smo nekoliko navrata tražili informaciju o iznosu koji je potrebno platiti. Čak smo osobno dolazili u poreznu upravu kako bismo to riješili prije nego što napustimo Hrvatsku - objasnila je Marta. </p>