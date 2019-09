Miss Hrvatske: 'Svakodnevno se susrećem s predrasudama...'

Miss Ličko-senjske županije Katarina Mamić (22) pobijedila je na Izboru za miss Hrvatske i predstavljat će nas na svjetskom izboru u Londonu. Modelingom se bavi više od sedam godina i ne pamti negativna iskustva. Završava preddiplomski studij novinarstva i želi se baviti odnosima s javnošću. Zato će upisati stipendirani diplomski studij Poslovnog veleučilišta u Zagrebu, koji je dobila na poklon.

Foto: Instagram;

Kako si se odlučila prijaviti na izbor za Miss Hrvatske?



Prošlih godina sam gledala način prijave, razmatrala tu mogućnost, razmišljala sam o prijavi, no, ne mogu reći da sam se osjećala spremnom. Ove godine, kad su me prijatelji s više strana počeli poticati na to, osjećala sam se spremnom, ušla u izazov i upravo zbog količine potpore sam tu gdje jesam!



Jesi očekivala pobjedu? Koliko i kako si se pripremala za izbor?



Ne mogu reći da sam očekivala pobjedu, ali sam se osvijestila da želim to, a kasnije i da mogu. Iskreno, ono najbitnije je da sam vjerovala u svoje sposobnosti i imala veliku potporu, što je u nekim trenutcima zaista ključno. Pripremala sam se, vježbala, konzultirala na mnogo strana, a s prijateljima prolazila moguće izazove u intervjuu te odgovaranje na pitanja.



Što bi rekla da te izdvaja od ostalih djevojaka koje su se natjecale?



Voljela bih istaknuti da je konkurencija bila dosta jaka što me u nekim trenutcima potaklo da dva puta razmislim je li postoji mogućnost pobjede. Mislim da mi je prednost bila što sam u modnoj industriji već duže vrijeme, odnosno samo iskustvo te mislim da sam se trudila ne isticati, biti skromna.

Foto: Instagram;



Koliko dugo se baviš modelingom/manekenstvom? Jesi li ikada imala neka neugodna iskustva?



Bavim se modelingom već više od sedam godina. I, iskreno, iako su drugi imali negativna iskustva, osobno ih nisam doživjela, ali sam se konstantno u svom profesionalnom putu susretala s raznim stereotipima povezanim za manekenke.



Jesi li se susretala s predrasudama?



Susrećem se s predrasudama skoro pa svakodnevno. Nažalost, modeling industrija se nerijetko poistovjećuje s krivim vrijednostima. Rekla bih da je svaka Miss dužna očuvati i zagovarati ispravne vrijednosti, određene već dugom tradicijom od skoro 30 godina izbora za Miss World Croatia te da dati sve od sebe kako bi se to održalo.

Foto: Instagram;



Studiraš novinarstvo. Vidiš li se jednog dana u ulozi novinara ili želiš graditi manekensku karijeru? Možda probijanje na svjetsko tržište?



Tako je, trenutno završavam preddiplomski studij Novinarstva. Mogu reći kako gajim interese za bavljenjem odnosima s javnošću, tako da ću zasigurno iskoristiti priliku i upisati stipendirani diplomski studij, koji mi je dodijeljen kao jedan poklona. U budućnosti se želim baviti s manekenstvom i novinarstvom/PR-om, simultano, ako će biti mogućnosti za to.



Izbor u Londonu se bliži. Imaš li neke posebne rituale?



Nemam nikakve rituale niti “aseve” u rukavu. Mislim da je sve u potpori, vjerovanju u sebe i dobroj pripremi. Mogu reći samo kako sam te sreće da imam potporu, vjerujem u sebe, ali i dobru pripremu za braniti Hrvatske boje u Ujedinjenom Kraljevstvu.