Miss Švicarske o cijeni slave u Hollywoodu: 'Rekao mi je da raširim noge ili mi neće pomoći'

Nekadašnja Miss Švicarske Nadine Vinzens (41) otkrila je 'mračne' detalje holivudskih producenata protiv kojih se 'borila'. Zgrozila je javnost kad je progovorila o predatorima i iskustvima kroz koja je prolazila s moćnim i poznatim ljudima iz centra filmske industrije kad se trudila probiti u Hollywoodu.

Vinzens je postala Miss Švicarske 2002. godine, nakon čega je dvije godine radila kao model u Njemačkoj, a 2004. preselila se u Los Angeles kako bi ostvarila svoje snove u glumi. Tijekom narednih 15 godina susrela se s brojnim poznatim osobama, ali je iza blještavila Hollywooda otkrila i mračnu stranu industrije.

U jednom od tih susreta morala se sakriti u kupaonicu kako bi izbjegla producenta koji ju je, prema njezinim riječima, dodirivao protiv njezine volje, govoreći kako bi trebala 'spavati s njim'. Otkrila je i da joj je drugi moćni producent na početku njezine karijere rekao: 'Ako ne raširiš noge, neću ti pomoći'.

Prisjetila se kad ju je 2009. godine u New Yorku jedan filmski producent trebao odvesti na gala večer i upoznati s važnim ljudima iz industrije, no kad su se našli u predvorju hotela on ju je navodno tražio da 'odu u njegovu sobu', prenosi Daily Mail.

- Zatvorio je vrata za sobom i rekao mi da se raskomotim, da je hotel popunjen i da ću tamo spavati s njim. Onda me počeo pipkati - rekla je za švicarski tabloid Blick i dodala da ga je odgurnula te otrčala u kupaonicu i tamo se zaključala.

U panici je nazvala prijateljicu, a potom producentu rekla da mora odmah otići pa joj je on 'mrzovoljno otključao vrata'.

Na recepciji je doznala da u hotelu ima slobodnih soba. Uzela je jednu, zaključala se i odmah rezervirala let za Los Angeles.

S jednim je producentom trebala otići na događaj u Hollywoodu, a onda ju je on natjerao u svoju hotelsku sobu. Vjerovala mu je. Rekao joj je da uđe u njegov krevet, a nakon što mu je rekla ne, počeo ju je dirati i gurati.

- Bila sam izvan sebe od šoka i straha, no uspjela sam se nekako osloboditi te sam istrčala van. Mislim da me htio silovati. Nikada ne bih posumnjala da bi se on mogao tako ponašati - ispričala je Vinzens, koja producenta na kraju nije prijavila jer se boji da bi on okrenuo situaciju u smislu 'njezina riječ protiv njegove' te nema dokaza.

Prije pet godina, bila je pozvana na audiciju za ulogu u studiju Warner Brosa.

- Oduševila sam tamošnjeg producenta, nazvao me nedugo nakon audicije i rekao mi da sam se odlično snašla. Želio se naći sa mnom u njegovoj kući - rekla je za Blick bivša misica. No, kada mu je rekla da će povesti i svoga dečka kao pratnju, producent ju je navodno izvrijeđao te joj poručio da ne želi 'gurati žene koje imaju partnera' te joj je spustio slušalicu.

- Mame te napredovanjem u karijeri, ali sve što zapravo žele je seks. Ništa drugo - tvrdi Vinzens, koja radi i kao DJ-ica. Smatra da su svi ti muškarci na moćnim pozicijama svjesni da su brojne zvijezde spremne učiniti svašta za slavu i uspjeh, ali ne želi javno reći tko su te žene, zbog vlastite sigurnosti.

- Znam da je takav sustav, koji podržava da vam karijera napreduje tako što ćete spavati s tim muškarcima, i danas aktualan i nastavit će se i u budućnosti. Zbog toga sam još zahvalnija svakoj onoj ženi koja se pobuni protiv takvih izopačenih muškaraca na pozicijama moći i stavi ih na stup srama - zaključila je za Blick.