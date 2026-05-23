Miss Venezuele krvavog lica optužila stilista za napad: 'Ovo sam željela, da pokažeš tko si'

Manekenka i Miss Venezuele 2025., Andrea del Val (29), šokirala je javnost objavom snimke iz hotelske sobe na Filmskom festivalu u Cannesu, na kojoj joj krv teče niz lice. Uznemirujući video, koji se brzo proširio internetom, prikazuje kaos u sobi s razbacanim namještajem, dok del Val izravno optužuje stilista Giovannija Lagunu za napad.

"Gledajte, ovo je Giovanni Laguna učinio. Čestitam, Giovanni, ovo sam htjela, da pokažeš tko si", izgovorila je, dok je kamera prikazivala Lagunu kako sjedi u kutu. Gosti susjednih soba pozvali su policiju nakon što su čuli viku i zvukove borbe.

Francuska policija brzo je reagirala na poziv te privela Lagunu, a na internetu su se pojavile i snimke njegova odvođenja. Del Val je navodno primila liječničku pomoć i nalazi se izvan životne opasnosti.

Incident je dobio na težini jer Giovanni Laguna nije anonimna osoba; riječ je o cijenjenom venezuelskom stilistu koji je od 2023. kreativni direktor izbora za Miss Universe Kolumbije.

Njegov rad povezuje ga s brojnim poznatim osobama i misicama, uključujući i meksičku Miss Universe 2025. Fatimu Bosch, iako nema naznaka da je ona na bilo koji način povezana s ovim događajem.

Nekoliko sati nakon što je pušten iz pritvora, Laguna se oglasio vlastitim videom na društvenim mrežama, iznoseći potpuno drugačiju verziju događaja. Ustrajao je na tome da manekenku nikada nije udario niti joj namjerno nanio ozljede.

Prema njegovim riječima, do ozljede je došlo posve slučajno. Tvrdio je da se spotaknuo o rasvjetnu opremu i stativ dok joj je prilazio kako bi joj oduzeo mobitel kojim ga je snimala, prijeteći da će ga javno uništiti. Prilikom tog naguravanja i pada, oprema je, kako tvrdi, udarila del Val u glavu. "Kada sam vidio krv, rekao sam joj da prestane. Priznajem da sam joj htio razbiti telefon", objasnio je.

Stilist je potom iznio i protuoptužbe, tvrdeći da je upravo on bio žrtva njezine agresije. Izjavio je da ga je del Val udarila drugim telefonom po glavi, udarala nogama i ugrizla.

Cijeli incident opisao je kao "predstavu" s ciljem da mu se uništi ugled. Njegovo puštanje na slobodu, kako je sam istaknuo, dogodilo se "zahvaljujući njegovoj verziji priče".

Slučaj je izazvao lavinu reakcija, a francuska policija nastavlja istragu. Motiv sukoba ostaje nepoznat i zasad nije jasno hoće li protiv Lagune biti podignuta službena optužnica.