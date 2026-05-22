Hanka Paldum na prijemu kod Grbina: Pogledajte njihov susret

Gradonačelnik Peđa Grbin upriličio je danas u Komunalnoj palači prijem za Hanku Paldum, jednu od najpoznatijih i najpriznatijih izvođačica narodne glazbe i sevdalinki na ovim prostorima. Prijemu je prisustvovala i zamjenica pročelnika za odnose s javnošću Sanja Kantaruti, kao i organizator koncerta Dorijan Vrkljan, izvijestili su iz Grada Pule.

Gradonačelnik Peđa Grbin izrazio je dobrodošlicu Hanki Paldum te joj čestitao na impresivnoj karijeri koja traje više od pet desetljeća. Istaknuo je kako ga posebno veseli što će njezin koncert dodatno obogatiti raznolik glazbeni program u Puli ovog ljeta. Ona će 6. kolovoza održati koncert u Malom rimskom kazalištu.

Paldum je istaknula kako se u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće te da se veseli ponovnom nastupu u Puli nakon toliko godina.

- Iznimno se veselim koncertu u Malom rimskom kazalištu i pripremam pravi spektakl za svoju vjernu publiku - poručila je Hanka Paldum, naglasivši i veliku povezanost prijateljskih gradova Sarajeva i Pule, što je, kako je rekla, posebno raduje.

Organizator koncerta Dorijan Vrkljan najavio je koncert za pamćenje te istaknuo kako su ulaznice već u prodaji. Susret je protekao u srdačnom ozračju razgovora o glazbi, kulturi te dugogodišnjoj povezanosti Pule i Sarajeva.

Podsjetimo, tijekom karijere duge više desetljeća Hanka Paldum ostavila je snažan trag na regionalnoj glazbenoj sceni svojim prepoznatljivim glasom i interpretacijom tradicionalnih bosanskih pjesama i sevdalinki. Rođena je 28. travnja 1956. godine u Čajniču, dok je od djetinjstva vezana uz Sarajevo, grad u kojem je započela svoj glazbeni put.