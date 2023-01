Misterij zlatne haljine: Miley je u spotu imitirala Lawrence jer ju je Liam s njome prevario?

Ne tako suptilan nagovještaj, piše na TikTok snimci na kojoj Liam Hemsworth (33) i Jennifer Lawrence (32) poziraju zajedno na premijeri filma 'Igre gladi'. Njome jedan od korisnika nagađa da je ova američka glumica kriva za raspad Liamova braka s Miley Cyrus (30).

Miley je prije nekoliko dana objavila pjesmu 'Flowers' posvećenu bivšem suprugu Liamu, a u spotu nosi zlatnu haljinu kakvu je Jennifer nosila na premijeri spomenutog filma. Nagađa se da Cyrus nosi haljinu kao onu nalik Jenniferinoj zato što ju je Liam s tom glumicom prevario tijekom snimanja filma.

Snimka sadrži i isječak članka u kojem je Jennifer svojedobno potvrdila njihovu romansu. Kako piše Vanity Fair, glumica je gostovala u emisiji 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' te rekla da se poljubila s Liamom.

- Liam i ja smo odrasli zajedno. Liam je stvarno zgodan. Da, jesam - rekla je Lawrence.

Inače, Miley je 'Flowers' objavila na rođendan bivšeg supruga, glumca Liama, a govori o njihovu propalom odnosu. Također, obožavatelji diljem svijeta primijetili su u pjesmi još 'sitnih' detalja povezanih s bivšim. Primjerice, da refren pjesme uvelike podsjeća na hit Brune Marsa (37) iz 2012. godine, 'When I Was Your Man', a koju je Liam tijekom veze posvetio Miley.

Uz to, da je spot sniman u vili u kojoj je glumac prevario pjevačicu s više od 14 žena dok su bili u braku...

Podsjetimo, glumac Liam Hemsworth i pjevačica Miley Cyrus upoznali su se i zaljubili 2009. godine za vrijeme snimanja Disneyjevog filma 'The Last Song' i do 2020. bili su jedan od dugovječnijih slavnih parova.

