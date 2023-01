Miley Cyrus spot nove pjesme snimala u vili u kojoj ju je Liam prevario s više od 14 ljubavnica

Novi singl pjevačice i glumice Miley Cyrus (30) zaludio je svijet. Pjesmu naziva 'Flowers' Miley je objavila na rođendan bivšeg supruga, glumca Liama Hemswortha (33), a govori o njihovom propalom odnosu. Također, obožavatelji diljem svijeta primijetili su u pjesmi još 'sitnih' detalja povezanih s bivšim, a ovo su neki od njih...

POGLEDAJTE VIDEO:

Refren

Refren pjesme uvelike podsjeća na hit Brune Marsa (37) iz 2012. godine, 'When I Was Your Man', a koju je Liam tijekom veze posvetio Miley.

Foto: Chris Hatcher/Press Association/PIXSELL

Spot

Spot za pjesmu navodno je sniman u vili u kojoj je glumac prevario pjevačicu s više od 14 žena dok su bili u braku.

Twitter objavu u kojoj je podijeljeno da je Liam prevario Miley s više od 14 žena komentirala je i glumica Julia Fox (32), koja se začudila velikom broju žena.

- 14? - kratko je napisala.

Odjeća

Jedna od modnih komada koje je Cyrus nosila u spotu bilo je crno odijelo, koje su obožavatelji povezali s onim koje je Liam Hemsworth nosio na premijeri 'Avengersa' 2019. godine. Naime, bivši suprug pjevačice na toj je premijeri neugodno iznenadio prisutne. Dok je pozirao s Miley, koja se po običaju glupirala pred blicevima fotoaparata, Liam ju je upitao 'može li se bar jednom ponašati pristojno'. Ona ga je nakon toga samo pogledala i rekla mu da se odmakne i nastavila pozirati sama.

Stihovi

Miley u pjesmi govori o nefunkcionalnom odnosu s bivšim partnerom.

- Bili smo dobri, bili smo zlatni, san koji se ne može prodati. Bili smo u pravu, dok nismo. Sagradili smo dom, gledali kako gori - pjeva.

Foto: YouTube

Stihovi pjevačice imaju dvostruko značenje. Naime, misli na kuću u Malibuu vrijednu više milijuna dolara koju je dijelila s Hemsworthom i koja je uništena u šumskom požaru 2018., a istovremeno opisuje kako se njihova veza s vremenom raspala.

- Nisam te htjela ostaviti, nisam htjela lagati, počela sam plakati, ali onda sam se sjetila...Mogu si kupiti cvijeće, napisati svoje ime u pijesku, razgovarati sama sa sobom satima, govoriti stvari koje ne razumiješ - nastavljaju se stihovi.

Foto: YouTube

Podsjetimo, glumac Liam Hemsworth i pjevačica Miley Cyrus upoznali su se i zaljubili 2009. godine za vrijeme snimanja Disneyjevog filma 'The Last Song' i do 2020. bili su jedan od dugovječnijih slavnih parova.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL/Instagram/kolaž

Nakon dvije godine veze i nekoliko prekida, par se zaručio 2012. Šest godina kasnije, 23. prosinca 2018. napokon su se vjenčali. Iako je sve bilo u tajnosti, doznalo se da su sudbonosno 'da' rekli u gradu Franklinu u Tennesseeju, no sreća nije dugo potrajala. Već iduće ljeto, 2019., objavili su da se razilaze, samo mjesec dana nakon što su zajedno proslavili desetu godišnjicu veze. Brak je trajao osam mjeseci.

Desetogodišnju vezu okončali su rastavom krajem 2020. godine.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Najčitaniji članci