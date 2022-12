Mistični Pali Baša napravio spektakularni show: 'Meni je to dosta magično i impresivno'

U večerašnjoj polufinalnoj emisiji 'Supertalenta' Pali Baša je nastupio prvi i oduševio žiri i publiku kada je oživio dinosaure na pozornici. Na kraju nastupa osvanuo je iza žirija što je preplašilo Maju Šuput.

- Ovo je potpuno iznenađenje. Pali Baša ovaj prvi dio nastupa je bio fenomenalan. U rekordnoj brzini si to napravio, a ovo sve je toliko nerealno. Meni je to dosta magično. Ne znam što se dogodilo, ali izveo si to impresivno. Dakle, zaista i za prvi i za drugi dio nastupa i za ove frendove koje si doveo od mene večeras čista petica - rekla je Šuput te dodala kako nije očekivala mađioničarski dio nastupa.

- Ovaj dio na pijesku mi je bio fora i životinjice su isto fora. Životinjice su mi fora - kratko mu je rekao Davor Bilman.

Fabijan je komentirao kako su očekivali neku vrstu slikarstva, ali ga je potpuno iznenadio.

- Tvoj nastup je trebao biti show i bio je show dodao je - rekao je Fabijan.

- Ono gdje nisam pala na ispitu je tvoj nastup Pali Baša. Fantastičan show si nam ponudio. Zbilja! Uvijek pokušavam zamisliti tu nadogradnju između audicija i polufinala. Kod tebe sam, moram biti iskrena, bila skeptična. Ali iznenadio si me. Hvala ti i sjajno - komentirala je Martina.

- Večeras smo u istom stilu. Ja sam čarobnjak, a vi ste Morticia - odgovorio joj je Pali Baša.

