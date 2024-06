Mlada blues zvijezda za 24sata: 'Tek mi je 16, a već surađujem s 'facama' po Americi i Europi...'

Glazbu sam zavolio već od malih nogu, makar je tek kasnije, negdje s 12 godina, počinjem svirati i ozbiljnije doživljavati. Ne dolazim iz glazbene obitelji. Blues je pronašao mene i stvorio moj put, a ja ga nastavljam kreirati i ostvarivati, rekao nam je talentirani glazbenik Odin Sokač kojemu je tek 16 godina, a iza njega je utaban glazbeni put koji je iz dana u dan sve veći. Izbacio je već nekoliko singlova, a najnoviji 'Mannerist Blues' izašao je prije smo pet dana. Putovao je i svirao diljem Europe i SAD-a, a uskoro putuje i u Mississippi zahvaljujući prestižnoj stipendiji.

Ova mlada blues zvijezda u nedjelju putuje u Mississippi, gdje je prema legendi rođen blues, zahvaljujući stipendiji pomoću koje će se pridružiti mladim glazbenicima u 'Pinetop Perkins Foundation Workshop'.

- Za 'Pinetop Perkins Foundation' stipendiju su dobila samo dva Europljanina uključujući jednog Francuza i mene - rekao nam je.

Foto: FRAN BUKSA

Ovo nije prvo glazbeno putovanje koje mu je omogućila prestižna stipendija Europske blues unije. Sudjelovao je i 2023. godine u 'Little Stevenu Blues School' u Norveškoj.

- Stipendiju za 'Little Stieven’s Blues School' u Norveškoj prošle godine dobilo nas je četvero iz Europe. Bio sam najmlađi član grupe s tada 15 godina jer sam upao u stariju grupu dobne skupine između 18 i 26 godina. Obje radionice su fenomenalne jer mladi tamo imaju priliku družiti se i učiti od vrhunskih glazbenika svjetskoga glasa, ali i jedni od drugih, a jedna osobito meni lijepa crta tih radionica uz sviranje je i stvaranje prijateljstava s mladim glazbenicima sličnih interesa mojima - objasnio nam je.

Foto: Saša Tadinac

A koliko mu je teško bilo dobiti prestižne stipendije?

- Doista ne mogu reći da sam se za te stipendije mučio i da mi je bilo teško. Mogu samo reći da sam radio ono što volim i furao svoj film. To me dovelo do pozicije na kojoj se sada nalazim i nadam se da će me ta strast nastaviti gurati naprijed te mi davati vjetar u leđa - rekao je simpatični Odin.

Odin je već od malih nogu znao da voli glazbu, a s 12 godina, počeo ju je, kaže nam, svirati i ozbiljnije doživljavati. Sada pjeva i svira, a želja mu je naučiti svirati još nekoliko instrumenata.

- Sviram gitaru koju uvijek pratim svojim vokalom, ali bih volio naučiti svirati još klavir i usnu harmoniku. Da budem iskren, glazbeno još nisam u potpunosti potkovan, ali mi je svakako u interesu širiti svoje glazbene horizonte - objasnio nam je.

Debitantski singl 'The Wild West War' izdao je 2022., a iste je godine otvorio i četvrto izdanje 'Thrill Blues Festival' u Hrvatskoj. Imao je priliku surađivati i s nekim slavnim 'facama'.

- Do sada sam nastupao s bendom United Blues & Rock Explosion i nekim članovima Creedence Clearwater Revival, tu je i Vasti Jackson, Mr. Sipp, Matt Pascal, Jakša Jordes, Krešo Sonnyboy Oremuš i trenutačno mi je producent dviju pjesama Fabrizio’Fab’Grossi - kaže nam, a objasnio nam je i s kim bi volio u budućnosti surađivati:

- Kome god me dovede energija, ili obrnuto.

Foto: Saša Tadinac

Iako su iza Odina velika glazbena postignuća on je i dalje tinejdžer koji ide u Klasičnu gimnazije. Ponekad mu nije, kaže nam, lako uskladiti glazbu i obaveze u školi.

- Nije mi lako, ali pomoću volje sve stižem. Zahvalan sam što mi profesori izađu ususret kad treba - dodao je.

Iako je vrlo mlad, Odinovu 'staru dušu' brojni su prepoznali. Hvale ga i pišu da je jedan od najperspektivnijih hrvatskih glazbenika i da ga čeka svjetska karijera. A kako Odin to komentira?

- Radim ono što volim i meni je najbitnije da se glazbeno izrazim. Naravno da mi je jako drago čuti takve komplimente, ali nije da živim od njih. Svjestan sam koliki je još put preda mnom i očekujem još puno od samoga sebe - objasnio nam je.

Foto: Privatni album

Planovi za budućnost su tu, ali se Odin ne želi opterećivati s puno planova. Otvorene su mu sve mogućnosti pa tako i one za Doru.

- Slijedim energiju i živim otvorenog pogleda. Nastavljam raditi kao i do sada pa kamo me to odvede - dodao je.

Foto: Privatni album

Iza ovog skromnog mladića, velika je i podrška, a to je naravno - njegova obitelj.

- Svi su mi velika podrška, ali se tata Berislav angažira oko moje glazbe - zaključio je jako talentiran, ali istodobno i vrlo skroman Odin.

Foto: Saša Tadinac