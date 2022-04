Mlada glumica preminula je nakon borbe s rijetkom bolesti: 'Bilo je brzo i nije ju boljelo...'

Glumica Chelsie Whibley preminula je u 31. godini nakon teške borbe s cističnom fibrozom. Tužnu vijest potvrdio je njezin suprug u priopćenju.

- Chelsieno stanje se pogoršalo i nakon nekog vremena više nije reagirala. Hitno je prevezena u opću bolnicu u Southamptonu, ali je tamo nažalost preminula - napisao je suprug Glyn.

Tvrdi da je Chelsie brzo umrla te da ju nije boljelo.

- Znam da ćete svi htjeti izraziti svoju sućut, ali molimo vas da to ograničite na komentare ispod ove objave - zamolio je.

Inače, cistična fibroza je nasljedna bolest koja uzrokuje nakupljanje ljepljive sluzi u plućima i probavnom sustavu. Mlada glumica je 2020. godine progovorila o tome da želi ukidanje izolacije kako bi vidjela svoju obitelj. Iako je znala da je preopasno, inzistirala je jer nije znala koliko joj je vremena preostalo.

- Osjećam se kao da mi se oduzima još više vremena. To je jednostavno srceparajuće. Ne znam koliko još imam vremena i slama me kada znam da ih ne mogu vidjeti - izjavila je za The Sun.

Glumila je u britanskoj seriji Dani's House koja se emitirala od 2008. do 2012. na CBBC-u te u seriji Sadie J.

