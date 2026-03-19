Mladen Burnać ima novi singl: S 'Trebam te kao nebo anđele' vraća se na domaću scenu

Kantautor Mladen Burnać ponovno se javlja domaćoj glazbenoj publici novim singlom pod nazivom „Trebam te kao nebo anđele“. Riječ je o pjesmi koja donosi snažan emotivan i atmosferičan ugođaj, obogaćen raskošnim aranžmanom sjevernih zemalja. Glazbu i stihove potpisuje sam Burnać, nastavljajući autorski smjer koji je započeo singlom „Brojevi“, pjesmom kojom je nagovijestio promjenu u aranžmanu svojih pjesama, uz oduševljenje publike i glazbene kritike.

Pjesma „Trebam te kao nebo anđele“ označava Burnaćev elegantan povratak na domaću scenu. Snažna emocija i njegov prepoznatljiv vokal osvajaju već na prvo slušanje, a dojam dodatno pojačava tajanstven i mističan video spot u produkciji Studija Valentin. Aranžman pjesme potpisuje Tihomir Preradović, dok se u spotu u ženskoj ulozi pojavljuje poznata balerina HNK Leda Šeparović. Atraktivan spot je na YouTube-u u samo tjedan pogledalo već oko 40.000 ljudi uz mnogo pohvalnih komentara.

Mladen u karijeri ima 10 albuma, a o nastanku zadnjeg 'Knjiga poezije', snimljen je i dokumentarno-glazbeni film (koji je do sada prikazan na preko 50 televizija u regiji, preveden je na engleski jezik, te se prikazivao van konkurencije i na festivalima dokumentarnog filma u svijetu). Ova nova pjesma je najava novog studijskog albuma koji izlazi ove godine. Također, ove godine izlazi i njegov album sa najljepšim duetima u karijeri (sa Arsenom, Kemalom Montenom, Ivankom Boljkovac, Matijom Dedićem, Denisom Dumančićem i drugima..)