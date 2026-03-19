Mladen Burnać ima novi singl: S 'Trebam te kao nebo anđele' vraća se na domaću scenu

Mladen Burnać ima novi singl: S 'Trebam te kao nebo anđele' vraća se na domaću scenu
Riječ je o pjesmi koja donosi snažan emotivan i atmosferičan ugođaj, obogaćen raskošnim aranžmanom sjevernih zemalja

Kantautor Mladen Burnać ponovno se javlja domaćoj glazbenoj publici novim singlom pod nazivom „Trebam te kao nebo anđele“. Riječ je o pjesmi koja donosi snažan emotivan i atmosferičan ugođaj, obogaćen raskošnim aranžmanom sjevernih zemalja. Glazbu i stihove potpisuje sam Burnać, nastavljajući autorski smjer koji je započeo singlom „Brojevi“, pjesmom kojom je nagovijestio promjenu u aranžmanu svojih pjesama, uz oduševljenje publike i glazbene kritike.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Pjesma „Trebam te kao nebo anđele“ označava Burnaćev elegantan povratak na domaću scenu. Snažna emocija i njegov prepoznatljiv vokal osvajaju već na prvo slušanje, a dojam dodatno pojačava tajanstven i mističan video spot u produkciji Studija Valentin. Aranžman pjesme potpisuje Tihomir Preradović, dok se u spotu u ženskoj ulozi pojavljuje poznata balerina HNK Leda Šeparović. Atraktivan spot je na YouTube-u u samo tjedan pogledalo već oko 40.000 ljudi uz mnogo pohvalnih komentara.

Foto: PROMO

Mladen u karijeri ima 10 albuma, a o nastanku zadnjeg 'Knjiga poezije', snimljen je i dokumentarno-glazbeni film (koji je do sada prikazan na preko 50 televizija u regiji, preveden je na engleski jezik, te se prikazivao van konkurencije i na festivalima dokumentarnog filma u svijetu). Ova nova pjesma je najava novog studijskog albuma koji izlazi ove godine. Također, ove godine izlazi i njegov album sa najljepšim duetima u karijeri (sa Arsenom, Kemalom Montenom, Ivankom Boljkovac, Matijom Dedićem, Denisom Dumančićem i drugima..)

Burnać o teškoj tragediji koju je doživio: 'Ja sam jedini preživio, ali moj brat i prijatelj nisu...'

Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
FOTO Ovako je bilo na koncertu frontmena Editorsa u Tvornici
TOM SMITH U ZAGREBU

FOTO Ovako je bilo na koncertu frontmena Editorsa u Tvornici

Tom Smith, frontman, pjevač i tekstopisac britanske alter rock grupe Editors, u srijedu navečer nastupio je u zagrebačkoj Tvornici kulture. Odsvirao je materijal s debitantskog solo albuma 'There is nothing in the dark that isn’t there in the light'
Objavljen kompletan lineup novog punk rock spektakla
POLUPANI LONČIĆ

Objavljen kompletan lineup novog punk rock spektakla

Tijekom večeri, dvije pozornice Boogalooa ugostit će bendove koji su oblikovali domaću i regionalnu punk rock scenu, ali i one koji je i dalje guraju naprijed novom energijom, stavom i glasnim refrenima.

