Obavijesti

Show

Komentari 0
PROMETNA NESREĆA

Burnać o teškoj tragediji koju je doživio: 'Ja sam jedini preživio, ali moj brat i prijatelj nisu...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Burnać o teškoj tragediji koju je doživio: 'Ja sam jedini preživio, ali moj brat i prijatelj nisu...'
2
Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kantautor i pjevač Mladen Burnać prije nekoliko godina otkrio je detalje teške nesreće koja mu je promijenila život, ali i nepoznate pojedinosti o svojoj karijeri

Zagrebački glazbenik Mladen Burnać prije tri godine u intervjuu za InMagazin, progovorio je o tragediji koje je obilježila njegov život i karijeru. Svoju glazbeni put započeo je još 80ih godina prošlog stoljeća kao gitarist i pjevač punk banda 'Brze banane'. Rad benda prekinula je nezamisliva tragedija.

NOVA PJESMA Burnać pjeva i na francuskom, inspirirala ga ljetna ljubav s tamnoputom Francuskinjom
Burnać pjeva i na francuskom, inspirirala ga ljetna ljubav s tamnoputom Francuskinjom

Burnać je u potresnoj ispovijesti ispričao: '1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu'. U spomen na poginulog brata i prijatelja, kasnije je snimio album imena 'Brze banane' na kojem je objavio i pjesmu 'Oglasi', u čijem su snimanju sudjelovale i Severina, Sandi i Ivana Banfić.

Foto: Privatni album/24sata

Pjevač se prisjetio kako je Severina, koja je tada bila tek na početku svoje karijere, bila jako posvećena ovom projektu te je za potrebe snimanja nabavila i plavu periku, a došla je u pratnji svoje sestre menadžerice. Za Ivanu Banfić šaljivo je rekao: 'Izgledala mi je kao mulatkinja, nju sam zvao jer mi je bila komad'.

SINGL 'OGLASI' Mladi Seve, Burnać, Banfićka i Sandi: Možete li ih prepoznati? 'Tada smo još bili nepoznati...'
Mladi Seve, Burnać, Banfićka i Sandi: Možete li ih prepoznati? 'Tada smo još bili nepoznati...'

Ovaj se glazbenik istaknuo i po tome što je prvi snimio duet s Kinezom. Također, prvi je, uz novi album, snimio i dokumentarac o njegovom nastajanju. Ono što ga još izdvaja od ostalih muzičkih zvijezda je i to što je ranije ove godine u jednom danu objavio čak tri nova video spota za pjesme sa svog novog albuma 'Knjiga poezije'. Budući da je nastupao na 69. Zagrebačkom festivalu, mjesecima unaprijed snimljeni spotovi za pjesme 'Život je komedija samo', 'Ljubavnici' i 'Ostavi te ljude' morali su malo pričekati s objavom.

U ZAGREBU Neobično društvo! Pogledajte s kim je Mladen Burnać pio kavu
Neobično društvo! Pogledajte s kim je Mladen Burnać pio kavu

Burnać je rekao kako zna da je tim potezom, tri spota u jednom danu, napravio neobičan potez, budući da se između objave dva video spota u pravilu čeka nekoliko mjeseci. Za svoje je pjesme rekao da su nježne i bez uobičajenih refrena objasnivši: 'Mislim da su stihovi ovih pjesama posebni i netipični u popularnoj glazbi (jer, oni govore o besmislu života, o strasti ljubavnika, o odlasku zbog snova..). Naravno da razumijem i da kao takve neće imati daleki 'domet' – ali oni pravi, rijetki, a meni važni slušatelji, će ih sigurno osjetiti i razumjeti'. Također, to što se u spotovima ni jednom nije fizički pojavio, Burnać je opravdao riječima: 'Također, nisam se niti fizički pojavio u ovim spotovima, jer nisam želio da moj lik (kakav god on bio, je l'), odvlači pažnju od stihova i glazbe. Mislim da je to slično kao i kada slušate glazbu na radiju, bolje doživite umjetnika samo kroz njegov glas i ono o čemu govori – to je po meni ispravnije i ljepše'.

Foto: Privatni album/kolaž

Ono što mnogi o ovom zagrebačkom pjevaču ne znaju je, da osim glazbe, voli i likovnu umjetnost. Da nije postao glazbenik, postao bi slikar, budući da je neko vrijeme studirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Danas mu je crtanje samo hobi, a vlastoručnim portretima voli iznenađivati svoje bližnje.

PJEVAČ ZA 24SATA Amir Kazić Leo: 'Iza Lasagne se krije veliki rad. Mladima nema tko pokazati kako da uspiju...'
Amir Kazić Leo: 'Iza Lasagne se krije veliki rad. Mladima nema tko pokazati kako da uspiju...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
Marino Vrgoč za 24sata: Jako sam uzbuđen, koncert 'Domu mom' nosim u srcu svom...
NADOLAZEĆI SPEKTAKL

Marino Vrgoč za 24sata: Jako sam uzbuđen, koncert 'Domu mom' nosim u srcu svom...

Desetogodišnji Marino Vrgoč u subotu će po prvi put izaći na veliku pozornicu Arene Zagreb, gdje će pred desecima tisuća ljudi, uz bok najvećim glazbenim imenima, slaviti Hrvatsku
VIDEO Lana.S predstavila novu pjesmu 'Dio nas': To je priča o unutarnjoj snazi i oslobađanju
GLAZBENI NOVITET

VIDEO Lana.S predstavila novu pjesmu 'Dio nas': To je priča o unutarnjoj snazi i oslobađanju

U novom singlu Lana donosi novu, zreliju sebe, a nakon dva studijska albuma, ovaj singl označava preokret u njenom izrazu: snažnija, sigurnija u sebe i svoj glazbeni rad, ali i emotivno autentična

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025