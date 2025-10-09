Burnać o teškoj tragediji koju je doživio: 'Ja sam jedini preživio, ali moj brat i prijatelj nisu...'

Zagrebački glazbenik Mladen Burnać prije tri godine u intervjuu za InMagazin, progovorio je o tragediji koje je obilježila njegov život i karijeru. Svoju glazbeni put započeo je još 80ih godina prošlog stoljeća kao gitarist i pjevač punk banda 'Brze banane'. Rad benda prekinula je nezamisliva tragedija.

Burnać je u potresnoj ispovijesti ispričao: '1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu'. U spomen na poginulog brata i prijatelja, kasnije je snimio album imena 'Brze banane' na kojem je objavio i pjesmu 'Oglasi', u čijem su snimanju sudjelovale i Severina, Sandi i Ivana Banfić.

Foto: Privatni album/24sata

Pjevač se prisjetio kako je Severina, koja je tada bila tek na početku svoje karijere, bila jako posvećena ovom projektu te je za potrebe snimanja nabavila i plavu periku, a došla je u pratnji svoje sestre menadžerice. Za Ivanu Banfić šaljivo je rekao: 'Izgledala mi je kao mulatkinja, nju sam zvao jer mi je bila komad'.

Ovaj se glazbenik istaknuo i po tome što je prvi snimio duet s Kinezom. Također, prvi je, uz novi album, snimio i dokumentarac o njegovom nastajanju. Ono što ga još izdvaja od ostalih muzičkih zvijezda je i to što je ranije ove godine u jednom danu objavio čak tri nova video spota za pjesme sa svog novog albuma 'Knjiga poezije'. Budući da je nastupao na 69. Zagrebačkom festivalu, mjesecima unaprijed snimljeni spotovi za pjesme 'Život je komedija samo', 'Ljubavnici' i 'Ostavi te ljude' morali su malo pričekati s objavom.

Burnać je rekao kako zna da je tim potezom, tri spota u jednom danu, napravio neobičan potez, budući da se između objave dva video spota u pravilu čeka nekoliko mjeseci. Za svoje je pjesme rekao da su nježne i bez uobičajenih refrena objasnivši: 'Mislim da su stihovi ovih pjesama posebni i netipični u popularnoj glazbi (jer, oni govore o besmislu života, o strasti ljubavnika, o odlasku zbog snova..). Naravno da razumijem i da kao takve neće imati daleki 'domet' – ali oni pravi, rijetki, a meni važni slušatelji, će ih sigurno osjetiti i razumjeti'. Također, to što se u spotovima ni jednom nije fizički pojavio, Burnać je opravdao riječima: 'Također, nisam se niti fizički pojavio u ovim spotovima, jer nisam želio da moj lik (kakav god on bio, je l'), odvlači pažnju od stihova i glazbe. Mislim da je to slično kao i kada slušate glazbu na radiju, bolje doživite umjetnika samo kroz njegov glas i ono o čemu govori – to je po meni ispravnije i ljepše'.

Foto: Privatni album/kolaž

Ono što mnogi o ovom zagrebačkom pjevaču ne znaju je, da osim glazbe, voli i likovnu umjetnost. Da nije postao glazbenik, postao bi slikar, budući da je neko vrijeme studirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Danas mu je crtanje samo hobi, a vlastoručnim portretima voli iznenađivati svoje bližnje.