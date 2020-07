Mladen Grdović: 'U dogovoru s HDZ-om smo naštetili Škori...'

Kampanja me je umorila, ali navikao sam se na to. Sad ću se 4-5 mjeseci samo odmarati, bez pjesme i politike, kaže Grdović, kojemu je cilj na izborima bio da Škoro ne pobijedi. Za njega nema lijepih riječi

<p>Odradio sam što sam trebao. Moj zadatak je bilo naštetiti Škori i to sam uspio. Sve je to dogovor koji smo imali, rekao nam je <strong>Mladen Grdović</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Grdović na Kerumovoj listi</strong></p><p>Lista Hrvatske građanske stranke Željka Keruma za X. izbornu jedinicu, na kojoj je zadarski pjevač bio na drugome mjestu, doživjela je fijasko. Ipak, sa 7,28% glasova Grdović je završio kao drugi preferencijalni izbor, nakon Keruma, kojega je zaokružilo gotovo 50% onih koji su im odlučili dati povjerenje.</p><p>Pitali smo Grdovića kakav je to dogovor imao i zašto se nisu pojavili na dočeku rezultata?</p><p>- Ja sam išao u dogovoru s HDZ-om. Izlazak na ove izbore je bio da pripremimo teren za lokalne izbore, na kojima će Kerum pobijediti za gradonačelnika Splita. Sve to on zna. Ja ću mu pjevati na skupovima. Ovo je moj početak u politici. Nisam htio da Škoro pobijedi. Iako mi je pjesma na prvome mjestu. Nisam razočaran, ja sam čovjek iz naroda. Ni Torcida nije podbacila, bilo je dovoljno glasova, a bit će još bolje. Što se tiče slavlja, nisam mogao dugo biti. Morao sam krenuti za Zadar kod bolesnog brata, a za Keruma ne znam. Koliko sam vidio, nije bio ljut i tužan - rekao je Grdović, koji za Škoru nema lijepih riječi.</p><p>- Ja sam stvorio Škoru. Došao je s pjesmom ‘Dugo polje’ u tadašnji Jugoton, a ja sam nagovorio ljude da mu snime tu numeru. To je pjesma sad poznata ‘Ne dirajte mi ravnicu’. Neka me demantira - poručio je Grdović.</p><p>Gdje se vidi dalje u politici, kaže da ne zna, ali neće za gradonačelnika Zadra.</p><p>- Neću to. Znam ljude koji vode Zadar, i to su dobri ljudi. Pomoći ću svakome, ali neću nikakvu funkciju, bolje mi je ovako - rekao je Grdović i dodao kako ga u politici najviše smetaju laži.</p><p>- Svima sam pomogao i nisam ništa tražio zauzvrat, ali ne volim kad se laže. Treba biti iskren - kaže Grdović.</p><p>Za Grdija i Keruma šteta je što izborna kampanja ne traje cijele godine. Jer sjajno su zabavljali, kako sebe, tako i dio javnosti. Kerum je po TV emisijama držao monologe, zaklinjao se u Dalmaciju i pričao o velikim planovima, dok je Grdi pjevao kad je trebao i obećavao bolju budućnost.</p><p>- Kampanja me je umorila, ali navikao sam se na to. Sad ću se 4-5 mjeseci samo odmarati, bez pjesme i politike - zaključio je pjevač. </p>