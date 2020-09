Mladen pobijedio, od Ljubice se nije odvajao pa su ih zadirkivali

Sam će Bog odlučiti hoće li biti nešto između mene i Mladena, ali za sada o tome ne razmišljam jer sam se naučila biti sama i raditi što hoću, ispričala je Ljubica

<p>Prije odlaska u goste kod Mladena, posljednjeg domaćina istarskog tjedna u kulinarskom showu 'Večera za 5 na selu' Miguel je rekao: 'Kako smo u Červarima, očekujem ugodan istarski ambijent i staru kuću', a Ljubica otkrila kako je već bila kod kandidata kojeg je upoznala u još jednoj uspješnici - emisiji 'Ljubav je na selu'. </p><p>Mladen je za kandidate pripremio predjelo naziva San proljetne noći, glavno jelo Uživancija na pijatu i desert Patišpanja. Kad su gosti stigli, sa svima se lijepo pozdravio, zahvalio im na darovima, a Ljubica je čak dobila i poljubac! Poslije aperitiva odmah su počeli s jelom, a domaćin je za predjelo poslužio pršut, sir, ukiseljeno povrće, masline i francusku salatu.</p><p>- To je bilo očekivano i to bi ovdje svatko poslužio - rekao je Robert, a Ljubica dodala kako su pršut i sir pravo istarsko predjelo. </p><p>Mladen je za glavno jelo poslužio pljukance s umakom, a goste je više od hrane zanimao odnos Ljubice i Mladena.</p><p>- Sam će Bog odlučiti hoće li biti nešto između mene i Mladena, ali za sada o tome ne razmišljam jer sam se naučila biti sama i raditi što hoću - rekla je Ljubica. Miguel se za to vrijeme šalio jer je domaćin svu pažnju poklanjao Ljubici, koja je stalno naglašava kako je ona već bila tu i da je kod Mladena - svoj na svome. </p><p>- Mladen hoće odbaciti Ljubicu, vidio je da si ti radišna i sad je odbacio Žminjku, a uzeo bi Varaždinku - govorio je. </p><p>Uz pošalice i opuštenu atmosferu, na red je došao i desert - tradicionalan istarski kolač.</p><p>- To je kod nas kuglof - rekla je Žaklina, a Miguel dodao kako mu je bio malo presuh. 'Ubacio bih one trešnje u to pa bi bila malo bolja kombinacija', nastavio je slobodni umjetnik, ali mu je Žaklina objasnila kako onda ne bi bio tradicionalan.</p><p>- Takav bih kolač mogla svaki dan pojesti - komentirala je Ljubica.</p><p>Poslije ukusne večere Mladen je svima donio darove, a ubrzo su došli i svirači! Prvi su zaplesali Ljubica i Mladen.</p><p>- Mi smo na tim pjesmama odgojeni - i odrasli i ostarjeli tako da me baš pogodio u žicu - rekla je Ljubica, a uskoro su im se pridružili i ostali natjecatelji.</p><p>- Bilo je to jako ugodno iznenađenje - zaključio je Robert. </p><p>Ljubica je Mladenu dala ocjenu sedam jer smatra da je trebao nešto posebno pripremiti, a ne tradicionalnu večeru, Miguel se odlučio za devetku jer mu je kolač bio malo suh, Robert je također dao ocjenu devet jer ga nije oduševilo predjelo, a Ljubica je dala čistu desetku jer joj se jako svidjelo što je hrana bila domaća, a pjesma i ples posebno su je ganuli. </p><p>Naposljetku su Ljubica i Mladen imali jednak broj bodova, a ostali su natjecatelji jednoglasno odlučili kako je pobjedu ipak zaslužio Mladen, koji je bio prezadovoljan.</p><p>- Zahvaljujem od srca - rekao je, a Ljubica je kroz suze zahvalila svima što su ga jednoglasno proglasili pobjednikom.</p><p>- Baš im hvala na tome, njemu treba podrška - komentirala je. Sljedeći tjedan kuhat će kandidati iz Čabra. </p>