Bajker nije oduševio, gosti su se žalili da fali začina: Gdje je sol?

Lijepo je izgledalo, ali nije bilo jako ukusno, trebalo je staviti dovoljno luka i soli, komentirali su protukandidati, koji su svoje nezadovoljstvo iskazali i ocjenama. S druge strane, domaćin je bio zadovoljan večerom

<p>U utorak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćin <strong>Robert Čudić</strong>, inače iskusni amaterski kuhar, ekipu je ljubazno ugostio u svom domu u Puli, no njegova jela nisu ispunila visoka očekivanja protukandidata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran upoznali su se u showu 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Robi je na samo početku večere goste dočekao s domaćom rakijom koju svu svi pohvalili i iskapili osim Žakline, kojoj je istarska loza bila prejaka. Bez obzira na to, svi su komentirali kako i je domaćin lijepo ugostio i jedva su čekali vidjeti što im je pulski bajker pripremio za predjelo.</p><p>Marinirane kozice s mozzarellom, maslinama i rajčicama bile su ponuđene kao prvi slijed, a svi su odmah uočili isto - previše povrća na tanjuru.</p><p>Predjelo je imalo dobar okus, ali bilo je premalo kozica naspram povrća“, komentirao je Miguel, a Varaždinki Žaklini je to bilo previše lagano: 'Kontinentalci ne vole dijetalnu i lešo hranu.'</p><p>Za glavno jelo Robi je poslužio neku vrstu brudeta od raže s palentom, a nepca gosti su i tu bila složna - nedostaje soli!</p><p>- Lijepo je izgledalo, ali nije bilo jako ukusno, trebalo je staviti dovoljno luka i soli - kazala je Žaklina, a i Ljubici, inače velikoj ljubiteljici soli, je također nedostajalo slanoće. </p><p>Pijane i pečene banane bile su servirane kao desert koji je Miguelu bio: 'Bomba!' No s njim se nije složila Ljubica: 'Meni desert nije bio ni metak, a kamoli bomba!'</p><p>Kada je stigao red na ocjenjivanje Mladen je Robiju dao ocjenu 8 jer je domaćin zaboravio staviti sol i papar na stol, Ljubica mu je također dala osmicu jet joj je nedostajalo soli i glavno jelo joj nije bilo jako ukusno. Miguel mu je zamjerio previše povrća u predjelu i premalo soli u glavnom jelu pa ga je ocijenio osmicom, a Žaklina mu je dala devetku. </p><p>- Čini se da je večera prošla u redu i da su gosti bili zadovoljni - zaključio je domaćin Robi koji je zaradio ukupno 33 boda, čime nije uspio prestići prvoplasiranu Ljubicu.</p>