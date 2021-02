Srušilo se sve, stihovi su pjesme koja bi najbolje opisala dinastiju Todorić uslijed afere Agrokor.

Kulmerovim dvorima nekad je odzvanjala pjesma “Božanstvena ženo” Miroslava Ilića, koji je za 45 minuta pjevanja na rođendanu navodno dobio 10.000 eura, a lani se Ivica žalio kako je, dok je bio u Londonu, Iva morala iznajmljivati dvore kako bi preživjela.

Dok je bila djevojčica, Iva Todorić (45) radila je kod djeda i bake u obiteljskom stakleniku u Kloštar Ivaniću u kojem je sortirala i pakirala cvijeće. Tijekom srednje škole radila je i kao konobarica te kao voditeljica na Agrokorovu štandu na Zagrebačkom velesajmu, a nakon završenog studija ekonomije postala je direktorica marketinga u koncernu.

Gazdina mezimica i jedina kći Ivice Todorića za Hrvoja Balenta udala se 2001. godine. Na vjenčanju se okupila “krema” tadašnjeg društva, na čelu s Gazdom. Slavlje je bilo u tadašnjem hotelu Intercontinental, a svatove od 300-tinjak uzvanika zabavljao je Jasmin Stavros.

- Više puta sam pjevao na svadbama njegove djece, kad se udavala kći Iva i kad se ženio njegov stariji sin Ante. Uvijek sam bio angažiran u ulozi glazbenoga gosta večeri i uvijek je sve bilo na vrhunskom, iznimno profesionalnom nivou. I na obje sam svadbe, nakon što bih u sklopu redovitog programa otpjevao ‘Dao bih sto Amerika’, na Ivičinu zamolbu još dva puta izveo tu pjesmu - rekao je Stavros.

Iva je zasjala u ručno šivanoj vjenčanici koju je kupila u Italiji, a svadbenom slavlju nazočili su mnogi poslovni partneri oca Ivice. Nedugo nakon toga Hrvoje je postao visokopozicionirani menadžer u Agrokoru. Par je skupa obilazio mondena ljetovališta, a Iva je oduvijek voljela trošiti na torbice, na koje je potrošila barem 280.000 kuna. Omiljena marka joj je Chanel, a boja ružičasta. Za njezin 40. rođendan u Kulmerovim dvorima organizirali su veliko slavlje s oko 200 uzvanika. Na rođendanu joj je pjevao Miroslav Ilić svoj hit “Božanstvena ženo”, što je njezina omiljena pjesma, kao i njezine majke Vesne. Za 45 minuta pjevanja, priča se, Ilić je dobio 10.000 eura.

Jedna od bliskih prijateljica Ive Balent bila je i Severina, kojoj je Todorićeva kći svojedobno za rođendan poklonila Balenciagine cipele od 1000 eura. No između Seve i Ive prijateljstvo je, ima već neko vrijeme, puklo. Ipak, Iva, kako nam je svojedobno rekla, Sevi želi sve najbolje. Puklo je i u Ivinu braku s Hrvojem Balentom. Problemi su počeli 2017. kad je Agrokor bio u najvećoj krizi. U listopadu te godine Hrvoje je s Ivinim ocem Ivicom završio u pritvoru. Iva ih je oboje spremno dočekala na izlasku iz pritvora i silovito grlila supruga. Nakon nekoliko mjeseci na društvenim je mrežama vratila djevojačko prezime Todorić i tad su počele špekulacije o krizi u braku. Konačna potvrda o razvodu stigla je u travnju 2019. godine kad smo doznali da je Balent pokrenuo zahtjev za rastavom braka.

- Već dugo vremena ne živimo skupa. Razvod je samo formalnost. Zahvalna sam Hrvoju na svim ovim godinama braka. Imamo troje djece zajedno i uvijek ću ga poštivati kao njihova oca - rekla nam je tad Iva Todorić.

Nije bila voljna razgovarati o pitanju koje se nameće, a to je podjela imovine, odnosno jesu li potpisali predbračni ugovor.

- Ne želim od razvoda raditi show. Imamo troje djece koja su nam najbitnija. Ne ispaštamo mi odrasli nego djeca - rekla nam je tad Iva. Nakon razvoda ostala je s njihovo troje djece u Kulmerovim dvorima, a njezin otac lani je izjavio da ih je morala iznajmljivati kako bi preživjela. Balent se, pak, nakon razvoda preselio u strogi centar Zagreba. Konačno su se rastali nakon 18 godina braka na ljeto 2019., a isto ljeto Ivu su počeli viđati s tajanstvenim mlađim muškarcem. No kako doznajemo, on nije razlog kraha braka s Balentom. Iva je utjehu u razvodu pronašla u duhovnoj obnovi Ane Bučević. Obje su prolazile razvod, Iva od Balenta, a Ana od Saše Dvornika. Na ljeto 2018. Iva je s još 40 polaznika išla na njezine seminare na jahti koji stoje 16.000 kuna.

- Toliko sam puna dojmova da mi je teško izdvojiti, ali moram prvo istaknuti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se slažemo svi kao da smo jedno. To je nešto možda najljepše što sam doživjela jer, prvo, nije lako biti na brodu s puno ljudi. Ovaj brod odiše ljubavi i srećom i to je fenomenalna energija. Ljudi su se sprijateljili. Gdje god prođeš, svi ti se smiju, zagrle te, nešto ti lijepo dobace i sedam dana biti u takvom okruženju, to je nešto neprocjenjivo - govorila je Iva o plovidbama. Osim što se službeno rastala, Iva je i drastično smršavjela pa je ponosno pokazivala liniju u kupaćem kostimu krstareći s Bučević. Osim linije, Iva je dotjerala i lice pa je hijaluronskom kiselinom povećala usnice, kako su nam rekli ugledni estetski kirurzi.

- Iva je sretnija nego ikad u životu - rekli su nam tad prijatelji Gazdine mezimice.

Razlog njezinoj sreći krio se i u nježnoj romansi s tajanstvenim mlađim muškarcem. Naime, kako smo doznali, s njim se prisno družila u beogradskom restoranu u kojem su izmjenjivali nježnosti. Iako se ispočetka činilo samo kao utjeha nakon razvoda, Iva je nastavila vezu s mlađim muškarcem. Fotografirali smo ih skupa i na kruzeru Ane Bučević prije dvije godine na Visu, iako nam je Iva tad tvrdila da ne poznaje muškarca s broda. Kako doznajemo, ime mu je Nikola i desetak godina je mlađi od nje. Nikola je prvi prišao Ivi u izlasku u Beogradu u koji je često išla s Anom Bučević nakon razvoda i razvila se romansa. Iva ga je već isto ljeto vodila na Vortex krstarenje, no to nije dobro završilo.

Ivin dečko Nikola navodno nije sasvim siguran u sebe, najviše zbog razlike u godinama i Ivina prezimena, pa je to ljeto na Vortex krstarenju došlo do svađe između Ive i Nikole. To možda objašnjava Ivinu tvrdnju da joj mladić s kojim smo je fotografirali nije dečko. Iva i Nikola tad su se bili posvađali jer je on napravio eksces. Završilo je tako što je Ana Bučević navodno zamolila Ivu da ga više ne dovodi na kruzer.

Posljednjih mjeseci, sudeći prema njezinim objavama na društvenoj mreži, između Ive i Nikole vlada idila, no njezini bližnji navodno nisu zadovoljni njezinim odabirom. Par se, čini se, često svađa i miri, a kad su u ljubavi Iva, tvrde njezine prijateljice, onda ih zapostavlja.