Mladi Florijan Skok je iz kviza 'Joker' otišao s 5000 eura...

Natjecatelj Florijan Skok (28) iz Jastrebarskog svoju je sreću okušao u kvizu 'Joker' u kojem je uz pomoć raspoloživih jokera točno odgovorio na devet od dvanaest pitanja te osvojio 5.000 eura. Najviše sreće donijela su mu dva posljednja pitanja na koja je odgovorio točno pa se uspio popeti na ljestvici do osvojenog iznosa.

Samopouzdano je otvorio 12. pitanje i kad ga je pročitao nije odustao nego hrabro ponudio i zaključao odgovor: Ako ste posjetili sveti grad Amritsar i njegov Zlatni hram, nalazite se u svetištu koje religije? Je li to…A) sikhizam B) zoroastrizam C) animizam D) šintoizam Borna se odlučio za odgovor A koji je bio točan.

Foto: Nova TV

Na putu do 5.000 eura, pomogao mu je prijatelj Borna koji je 'uskočio' kao superjoker. Do točnog odgovora svojim savjetom mu je omogućio da točno odgovori pitanje: Kad računala slave Očev dan, slave čiji rođendan, odnosno, tko nosi nadimak 'otac kompjutera'? A) Steve Jobs B) Ray Tomlison C) Charles Babbage D) Steve Wozniak. Točan odgovor bio je C) Charles Babbage.

Foto: Nova TV

Borna je imao poteškoće s filmskim pitanjem koje ima i veze s Hrvatskom: Tko je 2022. glumio samog sebe u filmu 'Nepodnošljiva težina golemog talenta', dijelom snimanom u Hrvatskoj? A ) Jackie Chan D) Kate Beckinsale C) Morgan Freeman D) Nicolas Cage. Točan odgovor je D, a Florijan je zaključao C.

Foto: Nova TV

Nije se najbolje snašao ni na pitanju u popularnoj grickalici: Prije nego napravite maslac od njega, recite nam što je kikiriki? A) grahorica B) orašasti plod C) mahunarka D) cvijet Florijan se odlučio za odgovor B, a točan je bio C. Unatoč tri netočna pitanja, ipak je kući pošao s računom uvećanim za 5.000 eura.

Foto: Nova TV

Novu uzbudljivu epizodu 'Jokera' u kojem natjecatelji mogu osvojiti i 15.000 eura, ne propustite u četvrtak od 18 sati na Novoj TV!