Prije nepunih godinu dana u domaćim je kinima zaigrao film “Zagrebački ekvinocij” mladog i talentiranog filmaša Svebora Mihaela Jelića (22). Projekt u koji je uložio dvije i pol godine nije se još u principu ni “ohladio”, a mladić već najavljuje novi dugometražni film “Frka”. Film je ovog puta izvorni projekt njegova kolege Svena Latinovića, koji studira u New Yorku, a Jelića je pozvao da mu pomogne oko scenarija, ali primarno da režira.

O kakvom filmu se radi i kako si ostvario suradnju sa Svenom Latinovićem?



Frka je film koji tematizira odrastanje mladih u manjoj sredini te njihovo suočavanje s društvenim ulogama koje su im nametnute kroz njihove životne okolnosti. Naprimjer, financijska situacija, prilike za edukacijom te društveni poredak njihovih roditelja. U ovom filmu želimo istražiti ono razdoblje između dječje nevinosti i odraslog svijeta posloženih moralnih vrijednosti. Premisa je da je velik dio toga što postanemo kao odrasli ljudi predodređeno time gdje smo se našli u 20-ima. Film prati nekolicinu prijatelja koji, zbog duga prema lokalnom dileru, moraju skupiti novac od njegovih dužnika unutar te večeri. Luka je imao sreće da se maknuo iz Osijeka i studira u Zagrebu, Boki je ostao raditi kao konobar jer mora pripomagati financijski slabije stojećoj obitelji, a Petar je iz normalnog lika polako gurnut u svijet mafije i nasilja pod utjecajem njegova oca kriminalca, dok je Sara u istom svijetu kao i on, ali s puno većim osobnim otporom prema istom. Kako ovi i ostali likovi grade međusobnu dinamiku te kako reagiraju na stresne i dramatične situacije unutar jedne večeri - to je tema filma. Sven mi se javio osobno s prijedlogom da režiram 'Frku' koju je on napisao te nakon što sam pročitao scenarij koji mi se odmah na prvu svidio, pristao sam na projekt. Od tada intenzivno zajedno radimo na samom scenariju te produkciji filma i moram reći da mi je to iskustvo jako pozitivno.





Film 'Frka' izvorni je projekt tvog kolege, odgovara li ti više ova uloga u kojoj ne radiš sve 'sam'?



Sve dolazi s dvije strane. Jako mi se sviđa ideja da se napokon mogu, barem više nego sa 'Zagrebačkim ekvinocijem', fokusirati specifično na moje zadatke: izbor i rad s glumcima te režija samog filma. Jako pomaže ne biti ta osoba koja drži cijeli projekt na okupu jer sada tek shvaćam koliko sam stresa i odgovornosti imao s prvim filmom. S druge strane, želim aktivno sudjelovati u radu na scenariju te pristajem sudjelovati u produkciji tamo gdje mislim da moje iskustvo snimanja filma bez budžeta može biti od pomoći. Sve je na kraju stvar kompromisa, ali to mi se sviđa kad imam osjećaj da radim s ljudima s kojima dijelim viziju samog projekta.

POGLEDAJTE TRAILER FILMA:





Pričali smo prije izlaska tvog debitantskog dugometražnog filma 'Zagrebački ekvinocij'. Tad si film snimio za simboličan iznos od par tisuća kuna, a film je dogurao do kino dvorana diljem zemlje. Sad se nadaš da ćete imati ozbiljniji budžet. Kako do sredstava?



Poslali smo prijavu HAVC-u za kategoriju mikrobudžetnog filma u rujnu i taj natječaj nismo dobili, ali razumijem da još uvijek učimo kako ispuniti norme i očekivanja potrebna za ulazak u profesionalnu produkciju filma. To me ne obeshrabruje već želim da kao tim naučimo što trebamo drugačije napraviti. Trenutačno smatram da je najbitniji dio naći produkcijsku kuću ili producenta s potrebnim iskustvom da naš film prijeđe tu granicu iz amaterskog u profesionalni film. S druge strane, kao i s ekvinocijem, 'Frku' ćemo svakako snimiti, s ili bez profesionalne produkcije i budžeta jer smatram da je najbitnije ono zašto je Sven sve ovo i počeo - da snimimo film i priču koju je on htio ispričati. Nade polažem i u financiranje putem doniranja i sponzorstva od strane firma i kompanija koje podržavaju projekte mladih jer mislim da sad iza sebe imamo jasan dokaz da smo sposobni i možemo snimiti "pravi film", čak i s minimalnim sredstvima. Ja bih bio jako sretan da uspijemo doći do takvih firmi i kompanija, koje bi nam svojim donacijama dale odrješenije ruke. Barem u tome da ne moramo razmišljati o hrani i smještaju, putnim troškovima, filmskoj opremi i minimalnim dnevnicama filmske ekipe, kako ista ne bi morala razmišljati propuštaju li dan rada na sezonskom poslu. Tko god da nam od sponzora može pomoći, bit ćemo jako sretni da nam se javi na frka.film@gmail.com.





U čemu su ova dva filma slični, a po čemu se razlikuju?



Slični su po tome što se i 'Frka' odvija unutar jedne noći, no atmosfera filma bit će dosta drugačija. Dok bih 'Zagrebački ekvinocij' okarakterizirao kao light-hearted high school komediju, ovo je drama s ozbiljnijom temom nasilja među mladima i utjecaju životnih okolnosti na budućnost mladih.





Casting je već započeo, a naveo si da ćeš pasionirano tražiti one prave ljude za uloge. Stižu li prve prijave, ima li već konkretnih pomaka?



Sakupili smo već preko 200 online prijava i ovih dana polako prolazim kroz audicije i pomalo slažem početne ideje koga zvati u drugi krug. Iako je rok već prošao, ohrabrio bih svakog tko pročita ovaj intervju, a zanima ga gluma u ovom filmu, da nam se javi na već spomenutu e-mail adresu i nađe upute za prijavu na Facebook stranici 'Frka'. Meni nije problem pogledati par sati audicija više ako to znači da ću naći tu jednu osobu koja odgovara baš toj ulozi. Naravno, tu treba imati na umu da je ovo za sada još uvijek projekt bez budžeta i da tražimo ljude koji su spremni volontirati, a nitko neće biti sretniji od mene ako ih na kraju uspijemo i platiti.





Napisao si u objavi kako je scenoslijed filma pročitao i legendarni Michael Haneke, proslavljeni filmaš koji ti predaje na Akademiji u Beču. Što ti je rekao on?



Profesor mi je dao isključivo konstruktivan feedback onoga što u scenoslijedu za sada funkcionira, a što ne. Cijenim taj pristup jer je lišen osobnog dojma, a fokusiran na dramaturška i filmska pravila te nam je taj razgovor bio jako koristan za daljnji rad na filmu.



Je li studiranje režije u Beču zasad ispunilo tvoja očekivanja, kako se snalaziš?



Trebalo mi je vremena da se priviknem na povratak u formalni način obrazovanja te da razbijem svoj stereotip o tome kako formalno studiranje nije korisno, a koji sam oformio kroz srednjoškolsko obrazovanje kojim sam bio duboko razočaran. Sada sam Akademijom jako zadovoljan jer je ona odličan spoj kvalitetnih profesora i velike slobode koja mi se pruža. Uzeti ono što mi se sviđa, a ostaviti ono što ne želim.