Model Carmen (88): Nadam se da ću umrijeti na modnoj pisti

Первая обложка Кармен! Обложка журнала "Vogue" напечатанная в октябре 1947г. После этого она стала одной из четырёх самых юных моделей данного журнала. #vogue 😻💃🏻 Сама Кармен была не в восторге от этой фотографии: «Отчетливо помню, как, сойдя с автобуса, увидела связанную веревкой стопку журналов около газетного киоска. Взглянув на свое изображение, залилась слезами. Я просто ненавидела этот снимок: мои волосы были стянуты в пучок, и я была похожа на мальчика». #women #girl #womensfashion #fashion #carmendellorefice #carmen #orefice #moda #model #wow #wonderful #beauty #beautiful #love #voguemagazine 💋

A post shared by • Carmen Dell'Orefice • (@carmendellorefice_fun) on Feb 1, 2016 at 8:10am PST